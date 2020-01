Mais de 200 mil pessoas contemplam a chegada de 2020 na Ponta Negra

Show pirotécnico em comemoração a chegada de 2020 | Autor: Daniel Landazuri

Manaus - Mais de 200 mil pessoas contemplaram a chegada de 2020 na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense. O público superou a estimativa inicial da Prefeitura de Manaus, que era de 100 mil, e deve chegar a 300 mil até o fim da festa, às 5h desta quarta-feira (1º).

Aproximadamente 10 toneladas de fogos de artifício, divididos em três balsas, foram utilizadas para o tradicional show pirotécnico que iluminou os céus do Complexo Turístico da Ponta Negra nos primeiros 10 minutos do novo ano.

Minutos antes da virada de ano, o prefeito Arthur Virgilio Neto compareceu no anfiteatro e fez um balanço da gestão em 2019. “Manaus se tornou a primeira cidade mais organizada financeiramente dentro do país. Uma cidade que tem uma máquina pequena e ajustada. Essa cidade que tanto amo renasceu. Ela teve um trabalho técnico e com sensibilidade social para fazermos o povo levar uma vida melhor”, destacou.

Arthur Virgílio também desejou os votos para cidade em 2020. “A cidade vai crescer ainda mais. Teremos muitas obras. Desejo muita paz e mais segurança pública. Eu rogo a Deus que proteja o meu povo”, declarou.

Por volta de meia-noite e meia, a atração nacional Jerry Smith subiu ao palco e animou o público presente com muito funk. Ao lado da família, o soldador Fabricio Guedes, de 34 anos, curtiu o show de perto. “Uma festa linda e animada, ao lado das pessoas que amo não podia começar o ano melhor”, disse.

Arthur Neto fez um balanço de 2019 de falou das expectativas de 2020 | Foto: Daniel Landazuri

Pela primeira vez comemorando o Réveillon na Ponta Negra, o vendedor Ruan Albuquerque, de 28 anos, se surpreendeu com a estrutura da festa. “É impressionante, muita gente e muita animação. Vamos ficar até o dia amanhecer”, relatou o vendedor, que estava acompanhado das amigas Juciara Nunes, 30, e Josilane Costa, 26.

Mais de 650 policiais militares são responsáveis pela segurança no local. A partir das 2h, o efetivo deve aumentar com mais mil militares que devem agir em pontos estratégicos no patrulhamento.

Às 3h, Uendel Pinheiro assumirá o comando da festa e, em seguida, às 4h30, Guto Lima, que agitará o público até o início da manhã. Nos intervalos, a Dj May Seven comanda os hits eletrônicos.