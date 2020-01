Vamos ao cinema? Veja a lista dos filmes mais esperados para 2020

Saiba quais são as estreias mais aguardadas em 2020 | Foto: Reprodução

Manaus - O ano de 2019 foi marcado com recordes de bilheterias e grandes estreias para a sétima arte. Em 2020 não será diferente, alguns filmes prometem lotar as sessões de cinema em todo o mundo. Saiba quais são as estreias mais aguardadas para 2020.

Janeiro

Em janeiro, iniciando a temporada de sequências, está a animação da Disney, Frozen 2. O filme estreia no segundo dia do mês. O enredo conta a história da origem dos poderes de Elsa e faz um retorno do passado, quando seu pai era príncipe de Arendelle.

Os clássicos do cinema Jumanji e Dolittle, também ganham sequência em 2020. Ambos estreando dia 16 de janeiro, trazem uma nova roupagem e enredo para as histórias já conhecidas dos espectadores. Os grandes atores Dwayne Johnson, conhecido como o eterno Escorpião Rei, e Robert Downey Jr, o Homem-de-ferro, prometem mostrar o melhor das histórias para o novo público.

Fevereiro

Um dos mais esperados é o filme da vilã da DC Comics, Arlequina. O filme intitulado Aves de Rapina trata-se de um curioso grupo de "heroínas" afim de proteger Gotan. No elenco de um filme que promete demonstrar outro lado dos vilões, estão Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez).

Quem nunca jogou Sonic? O ouriço azul com grande velocidade vai às telas para evitar que o terrível Doutor Eggman domine o mundo. A estreia está para o dia 13 de fevereiro. Uma polêmica envolveu a identidade visual do filme no início das divulgações. Fãs não gostaram da primeira versão desenhada e pediram que mudasse. A Paramount Pictures logo atendeu aos pedidos e os fãs aguardam a estreia nas telas do Brasil.

Com terror e suspense, o filme Maria e João: O conto das bruxas chega às telas em fevereiro, para mostrar que a história de conto de fadas pareceu bem real para os irmãos. A estreia no Brasil será no dia 20.

Março

O terror americano Um lugar silencioso- Parte II é um dos mais esperado em 2020. Leva os espectadores ao primeiro dia do apocalipse. A sequência não promete ser tradicional, mas mostrará a luta de Evelyn (Emily Blunt) e seus filhos, Regan (Millicent Simmonds) e Marcus (Noah Jupe) rumo ao desconhecido.

A Disney brilhou em 2019 com as versões em live action, e desta vez, a história da guerreira da China, Mulan, ganha a sua versão. A estreia está prevista para o dia 26. O trailer não mostra a mesma magia do desenho, com o dragão protetor Mushu, mas há outras surpresas reservadas para a história além da animação.

A história da princesa guerreira alcançou gerações | Foto: Reprodução

Abril

Os filmes de James Bond arrebataram multidões para os cinemas e 2020 têm mais uma produção da franquia. O filme 007- Sem tempo pra morrer, traz Daniel Craig de volta para o papel do agente secreto, mas os diretores afirmam que esta será a última vez. Na trama, o agente secreto britânico está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica, mas uma nova missão lhe é dada.

A MARVEL Comics deixou os fãs da Viúva Negra tristes no filme Vingadores Ultimato, quando em ato heroico ela morre. Mas não foi por isso que deixaram de contar a história dela. A sinopse do filme com o nome da heroína não foi divulgada, mas fãs acreditam que o filme seja baseado no início da vida da fora dos Vingadores. A estreia será dia 30 de abril.

Maio e Junho

Na lista dos mais aguardados está o nono filme de Velozes e Furiosos. Com quase duas décadas desde a primeira corrida em 2001, a franquia traz seus respectivos rachas com carros tunados. Porém os diretores do filme prometem que não serão apenas isso. Já existem especulações de produção de séries e o décimo filme.

Junho traz aos cinemas mais uma heroína. O filme Mulher Maravilha 1984 mostrará o amadurecimento da guerreira. Avançando para a década de 1980, a próxima aventura da Mulher-Maravilha a coloca frente a novos inimigos.No filme, Diane pode perder os seus poderes ou parte deles.

O filme está na lista do mais aguardado para 2020 | Foto: Reprodução

Encerrando o ano

A lista dos mais aguardados se encerra aqui, mas para os próximos meses até dezembro, há produções que pretendem fechar 2020 com chave de ouro. Entre eles estão os filmes: Eternos e a sequência de Um príncipe em Nova York 2.

O filme de ficção científica, Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

A sequência do filme nos anos 80 traz o ator Eddie Murphy. Depois de mais de 30 anos, a sequência mostra que Akeem, príncipe do reino de Zamunda, precisa retornar para Nova York para encontrar um filho que não conhecia.