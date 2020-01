‘Frozen 2’ traz de volta as irmãs Anna e Elsa aos cinemas brasileiros

Sucesso estrondoso de bilheteria totalizando aproximadamente R$ 4,8 bilhões, Frozen: Uma Aventura Congelante lançado em 2014 teve ótima recepção pelo público. Mesmo após seis anos do primeiro lançamento, a continuação intitulada “Frozen 2” tem tudo para superar a bilheteria do antecessor. No exterior, o segundo filme já arrecadou mais de R$ 4,8 bilhões de bilheteria. A história que traz de volta as irmãs Anna e Elsa em busca do passado da família já pode ser conferida a partir desta quinta-feira (2) em todos os cinemas brasileiros.

O enredo

Depois de se reconectar com seus poderes e com sua irmã, Elsa agora tem outro desafio para lidar: com tudo em ordem no reino de Arendelle, ela começa a ouvir uma voz que a chama — o que fará com que ela, Anna e companhia deem início a uma nova jornada. Veja o trailer do longa-metragem:

Segundo trailer dublado da animação | Autor: Reprodução

Segundo opiniões de críticos que já viram o filme no exterior, a estrutura narrativa guarda semelhanças com a do primeiro filme, mas a trama caminha por questões mais profundas e sombrias, o que, por vezes, confere ao filme um tom melancólico, mas ainda de forma leve, por ser um filme voltado ao público infantil. Elsa e Anna são obrigadas a confrontar os fantasmas que assombram sua família, a lidar com sentimentos de luto e culpa e a encarar questões de preconceito e exclusão.

Músicas marcantes

Se você passou dias sem conseguir tirar “Let It Go” (Livre Estou) da cabeça após o filme. Prepare-se, pois a continuação vem com canções ainda mais marcantes. A música “Into the Unknow”, que ganhou o nome de “Minha Intuição” na versão brasileira promete ocupar a vaga da música chiclete. Confira a música logo abaixo.

Música-tema do segundo filme | Autor: Reprodução

Onde assistir?

Manaus não poderia ficar de fora da estreia nacional de “Frozen 2”. Quase todos os cinemas da capital amazonense estão transmitindo a animação. Veja abaixo quais cinemas e sessões que exibirão o longa-metragem.





