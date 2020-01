'Cygana' e 'Pimenta com Sal' prometem 'noite caliente' em Manaus

As festas se unem para a realização do evento cultural | Foto: Divulgação

Manaus - Duas festas que se consagraram em 2019 no cenário cultural manauara, agora se juntaram para apresentar a diversidade musical nacional. O evento, que promete uma noite caliente, acontece neste sábado (4), no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, na Avenida Sete de Setembro, às 22h, no Centro de Manaus.

CYGANA é idealizada e produzida por Ademar Marinho e Melka Franco, e é fruto da mistura nortista com ritmos brasileiros; é Cumbia suada com Eletrorock, Coco carnavalizando Pop, Carimbó, Brega, MPB, Electroclash dançante e muito Boogie, Disco e Eletrônico.

Pimenta com Sal também é uma festa voltada para a musicalidade brasileira. Do Brega ao Pop, as "Caróis"- como são conhecidas as produtoras Carol Amaral e Carol Pedrosa - se empenham em fazer o público suar, explorando os mais variados estilos.

Segundo a produtora cultural, Carol Pedrosa, as duas festas se uniram pela diversidade cultural que música brasileira tem. “ Vai ser uma mistura incrível desde de show inédito com sensualidade mexicana a carimbó, soul e pop que traz todo o seu jambu pra deixar todo mundo apaixonado”, reforçou.

Essa combinação resultou na CYGANA+Pimenta com Sal convida. Como convidados nas atrações nacionais estão: Mateo (da banda Francisco, el Hombre); e Luê, cantora e violinista que une guitarrada e, carimbo.