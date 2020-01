Primeiro Pet Park é inaugurado neste sábado (4) em Manaus

O Amazonas Shopping mais uma vez inova e inaugura neste sábado (4) o primeiro Pet Park em centro de compras, da cidade. O espaço de mais de 400 metros quadrados está instalado na área do estacionamento, próximo à loja Marisa. Conta com circuito de atividades para a diversão dos pets e seus tutores.

A programação acontece das 15h às 18h, no Pet Park | Foto: Divulgação

Para marcar a inauguração, o Amazonas Shopping, em parceria com as equipes de voluntários da Joana D’arc Protetores, realiza uma série de atividades que incluem evento de adoção de animais e ações de conscientização sobre guarda responsável. A programação acontece das 15h às 18h, no Pet Park. As pessoas interessadas em adotar, passarão por uma entrevista para que seja avaliado se têm as condições estruturais e psicológicas para a posse responsável. Os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar é necessário ter mais de 18 anos e estar portando documento de identificação e comprovante de residência.

Os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados e vermifugados | Foto: Divulgação

O Pet Park do Amazonas Shopping possui circuito agility com obstáculos, rampas, túneis, escadas e bastões, além de cenários instragramáveis, bebedouro e espaço de convivência, tudo decorado com a temática pet. O local está preparado para receber pets de pequeno e grande porte. O Pet Park é aberto ao público e pode ser visitado diariamente, conforme o horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h.

O Pet Park funcionará de segunda a sábado, de 10 às 22h e domingo e feriados, das 12h às 21h | Foto: Divulgação

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, ressalta que os pets estão cada vez mais presentes nas famílias, por isso, o centro de compras criou um espaço para que as pessoas possam vivenciar novas experiências na companhia do seu animal de estimação. “Tudo com conforto e segurança de um centro de compras”, afirmou. Além disso, o espaço estará preparado para receber ações de vacinação, adoção, encontro de raças, eventos em geral etc.

O local está preparado para receber pets de pequeno e grande porte | Foto: Divulgação

Ele explica que desde que tornou-se um empreendimento pet friendly, há um ano, o Amazonas Shopping tem realizado diversos eventos e atividades com esse foco. Mensalmente, são realizadas, em parceria com Ongs ligadas à causa animal, eventos para estimular a adoção. “Também já aconteceram baile de carnaval e arraial pet, evento da Turma da Mônica, entre outras atividades. Tudo para fortalecer os laços de amor entre os tutores e seus animais”, frisou.

Para adotar é necessário ter mais de 18 anos e estar portando documento de identificação e comprovante de residência. | Foto: Divulgação

Para receber os pets, o Amazonas Shopping passou por adaptações, com treinamento das equipes de apoio e comunicação visual específica, com as informações necessárias para quem quiser levar o seu bichinho de estimação ao centro de compras.

*Com informações da assessoria.