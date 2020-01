Parque Estadual Sumaúma é opção gratuita de lazer nas férias em Manaus

Manaus- A programação de férias no Parque Estadual Sumaúma inicia neste sábado (4), a partir de 8h, com diversas atividades gratuitas para toda a família. Palestras sobre a importância da Unidade de Conservação (UC), contagem de aves e trilhas ao ar livre são algumas das opções de lazer no local. O Parque Sumaúma, localizado na Cidade Nova, zona norte de Manaus, é a única UC em área urbana gerenciada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

O mês de janeiro é conhecido por ser o período do ano em que muitas pessoas estão de férias, das escolas e trabalho. Pensando nisso, o Parque Sumaúma promoverá, durante o mês, diversas atividades gratuitas para toda a população. Além do parquinho infantil, trilhas interpretativas na área de floresta e academia ao ar livre, o parque contará também, neste sábado, com uma palestra sobre a importância da fauna e flora local e uma atividade de contagem de aves.

A palestra e a contagem dos pássaros serão realizadas pela mestre em ecologia e assessora técnica do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, Dayse Campista. “O objetivo é identificar e contar as aves que aparecem na unidade de conservação. A contagem das espécies ocorre de novembro a janeiro no mundo todo. Com os resultados da contagem, conseguimos coletar dados para ajudar pesquisadores a compreenderem melhor o comportamento das aves”, destacou.

Aproximadamente 60 espécies de aves podem ser observadas no Parque Sumaúma, como sabiás, tucanos, araras, papagaios, periquitos, surucuás, aracuãs, dentre outros. O lugar também dispõe de várias espécies de plantas frutíferas, que são recursos alimentares utilizados pelas aves. A população pode também fazer uso da trilha pavimentada para a prática de atividades físicas.

Contagem de aves

As trilhas para a contagem de pássaros acontecerão em dois horários do sábado: às 8h e às 10h. É recomendado o uso de sapatos fechados (tênis ou bota), protetor solar e roupas frescas e confortáveis, como as usadas para prática de atividades físicas. Para a contagem de pássaros, é recomendado também o uso de binóculos e câmeras fotográficas para registrar as aves.

É importante também que os visitantes levem garrafa ou squeeze com água para hidratação, atentando para o descarte adequado dos resíduos nas lixeiras instaladas nas áreas comuns do parque.

A entrada no Parque é gratuita e tem acesso pela avenida Bacuri, Cidade Nova. A unidade de conservação recebe visitantes de terça a domingo, das 8h às 16h.

Férias no Parque

Durante todo o mês de janeiro, o Parque Sumaúma contará com programação especial de férias todos os fins de semana. As atividades iniciam neste sábado (04/01) e ocorrem ainda nos dias 11, 18 e 25 deste mês.

*Com informações da assessoria