Boi Garantido anuncia novidades para o Festival 2020

Parintins- O Boi Garantido surpreendeu a sua nação na noite desta quinta-feira (2), ao anunciar CD duplo com 33 toadas para o Festival Folclórico de Parintins 2020. A novidade veio durante a festa da tradição em homenagem ao aniversário do fundador da agremiação, mestre Lindolfo Monteverde.



Desde 2002 o bumbá vermelho e branco não lançava CD duplo e segundo o presidente Fábio Cardoso, a grande quantidade de toadas veio como forma de aproveitar a boa safra dos compositores da Baixa do São José. “Além disso, é o número importante para todos nós do Garantido na medida em que buscamos o título de número 33 da história do nosso Boi. Quero em nome de toda a diretoria e galera, parabenizar a todos os compositores pela inspiração para este grande trabalho” destacou.

O apresentador do Garantido Israel Paulain disse que sem dúvida, o povo vermelho e branco está bem servido com o número expressivo de toadas espetaculares, que farão toda a diferença na arena do Bumbódromo.

A presidente da associação Lindolfo Monteverde, Susan Monteverde salientou que a festa é homenagem ao fundador do Garantido ficou ainda mais completa com o anúncio das toadas para a temporada 2020 em que o garantido busca o bicampeonato.

*Com informações da assessoria