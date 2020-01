Shopping promove shows de ginastas e DJ May Seven

Manaus - O Manauara Shopping, um dos 40 shoppings da Aliansce Sonae, programou uma grande festa para esse sábado (4), quando vai realizar o sorteio da promoção “Gostosuras de Natal”, que irá premiar o ganhador com um Jeep Compass.

A festa, que conta com apresentação de Oyama Filho, vai acontecer a partir das 18h, no Piso Castanheiras, em frente à Ramsons. Na programação haverá shows das Ginastas do Clube Adalberto Vale e da badalada DJ May Seven.

“Esse show é uma forma de agradecer a todos que aproveitaram a promoção, que foi um verdadeiro sucesso. Além disso, é um ótimo entretenimento para toda a família, principalmente para os que estão aproveitando o início das férias”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

*Com informações da assessoria