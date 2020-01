VÍDEO: amazonense Vinne Ramos impressiona jurados do The Voice Kids

Manaus - O cantor-mirim amazonense Vinne Ramos, de apenas 9 anos, abriu as "Audições às Cegas", primeira fase do The Voice Kids 2020, exibido na manhã deste domingo (5). A interpretação do jovem talento fez todos os jurados virarem as cadeiras.

Vinne Ramos cantou a música “Fui Fiel”, do sertanejo Gusttavo Lima – cantor a qual tem profunda admiração. A apresentação arrancou aplausos de todo o público, que ficou encantando com a voz do amazonense. A dupla sertaneja Simone & Simaria, Cláudia Leite e o cantor Carlinhos Brown disputaram a preferência do manauara para começar a composição do time.

Carlinhos Brown elogiou o cantor mirim pela voz imponente, mas Vinne Ramos preferiu fazer parte do time Simone & Simaria. O cantor agora está na corrida que ira oferecer ao vencedor um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e prêmio de R$ 250 mil.

Apesar de todos os jurados terem virado as cadeiras, Vinne Ramos não hesitou em escolhar a dupla Simone e Simaria | Foto: Divulgação

Em vídeo, é possível ver os jurados encantados ao saber onde Vinne Ramos nasceu. "Você é de Manaus? Eu amo Manaus! Aplausos para Manaus", elogiaram Simaria e Carlinhos Brown. Confira o vídeo na íntegra