60 mil lotam o Podium da Arena da Amazônia na Banda do DJ Evandro Jr.

Manaus - No último sábado (4), a Banda do DJ Evandro Jr. abriu a temporada de Carnaval em Manaus com recorde de público: 60 mil pessoas curtiram o evento que deu uma prévia de como a folia momesca será em 2020. A banda aconteceu no Podium da Arena da Amazônia, em três ambientes: Palco Elétrico, Palco Forró e uma área destinada aos Paredões.

Evandro Jr., promotor do evento, destaca que uma megaestrutura foi montada para atender o público e também para prestigiar os artistas da região.

“Usamos toda a extensão do Podium, com um palco de cada lado, fazendo um U na Arena. Os dois palcos dignos de eventos nacionais, som e luz de primeira qualidade, LEDs gigantes nas laterais, uma estrutura de show nacional para a apresentação dos nossos artistas. Mostramos, mais uma vez, que é possível fazer um megaevento com atrações regionais”, afirma. “Também é uma forma de agradecer ao público que nos prestigia o ano inteiro. Foram mais de 30 atrações: 24 shows, diversas participações, muita diversão e alegria, tudo com muita segurança”, pontua.

A festa começou às 17h de sábado e foi até 6h da manhã de domingo, com shows de artistas de diferentes gêneros musicais | Foto: Alcides Netto/Divulgação

A festa começou às 17h de sábado e foi até 6h da manhã de domingo, com shows de artistas de diferentes gêneros musicais: samba, pagode, axé, sertanejo, arrocha, brega, forró e funk. No Palco Elétrico, teve apresentações de Prata Filho, Daniel Trindade, Vem K Sambar, Jardel Santos, João Victor e Rodrigo, Vanessa Auzier, Wanderley Andrade, DJ Evandro Jr XDX, Uendel Pinheiro, Guto Lima, George Japa e Grupo Estrelas; e participações de Rogerinho da Bahia, DJ Uchôa, e dos MCs Pixadão, Picolé, K12 e Aleff.

Pelo Palco Forró, onde aconteceu o lançamento do DVD “As 10+ do forró”, gravado em novembro também na Arena da Amazônia, passaram Xote Real, Meu Xodó, Ostentação, Feras do Forró, Erlly F. Di Respeito, 100% Abusado, Forró Festança, Felipe Salles, Forró Ideal, Xandinho, Xote com Pimenta e Forró na Pegada; além das participações de Toinho, Forrozão Mil Grau, e dos DJs Paulo Marques, Reginaldo Fontinele e Evandro Jr.

E o público aprovou. “Estrutura top, bandas ótimas e muita segurança. A produção está de parabéns!”, disse Andreza Silva.

“O Carnaval já começou mesmo! A banda está um sucesso, estamos nos divertindo muito, só showzão”, comentou Pedro Henrique.

Sobre a banda – A Banda do DJ Evandro Jr acontece desde 2002. Em 2020, a produção do evento envolveu mais de mil pessoas, entre profissionais como divulgadores, produtores, arquitetos, engenheiros, prestadores de serviço de bar, montadores, serviços gerais, técnicos de som e luz, músicos, dançarinos, roadies, DJs, apresentadores entre outros.

A Banda do DJ Evandro Jr. 2020 contou com patrocínio da cerveja Itaipava, água Puríssima e da cachaça Cabaré; e teve a FM O Dia como rádio oficial.

*Com informações da assessoria.