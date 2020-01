Liceu Claudio Santoro abre inscrições para Oficinas de Balé Clássico

Manaus- Com o objetivo de difundir os princípios do Balé Clássico, o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro oferecerá, em janeiro, oficinas de férias, com turmas para diferentes níveis da dança: Iniciante, Intermediário e Avançado. As inscrições estão abertas, são gratuitas, e podem ser realizadas desta sexta-feira (3) até a próxima terça-feira (7) pelo e-mail: [email protected] , ou no setor de Pedagogia da Unidade Sambódromo (Bloco F).

As inscrições presenciais serão feitas somente nos dias úteis (3, 6 e 7 de janeiro), das 8h30 às 11h e de 14h até 16h30. Para se inscrever é preciso apenas informar dados como nome completo, data de nascimento, telefone para contato e indicação da turma de interesse (nível e horário). As vagas são limitadas a 15 alunos por turma.

As turmas são destinadas a pessoas com idade mínima de 13 anos, com noções de Balé Clássico (exceto para turmas de iniciantes). As aulas serão ministradas pelo renomado bailarino e coreógrafo amazonense, Marcos Venicius.

Aulas

As oficinas acontecerão de 8 a 31 de janeiro, na Sala do Balé Jovem, na Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), localizada na rua Rio Purus, Conj. Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, nos turnos matutino e vespertino.

Serão oferecidas quatro turmas para Iniciantes: terças e quintas-feiras das 8h30 às 10h; das 10h às 11h30; 14h às 15h30; e 15h30 às 17h.

Para o nível Intermediário haverá uma turma, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 15h30. Para o Avançado também uma turma, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 15h30 às 17h.

