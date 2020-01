Frozen 2 é a animação com maior arrecadação em bilheteria

Recém estreado no Brasil, Frozen 2 já tem um recorde para chamar de seu : é a animação com maior arrecadação em bilheteria de todos os tempos. Segundo publicação da Variety, o longa acumulou US$ 1,325 bilhão com ingressos, o que equivale a cerca de R$ 5 bilhões.

O filme que traz a história das irmãs Anna e Elsa ultrapassou a sua própria marca, que pertencia a Frozen, de 2013, com US$ 1,281 milhão arrecadados. A Disney segue no topo da lista com Os Incríveis 2 que acumulou US$ 1,243 milhão em bilheterias.

Frozen 2 foi lançado mundialmente entre novembro e dezembro de 2019 e o site aponta que a animação gerou US$ 449 milhões em receita nos Estados Unidos, US$ 118 milhões na China, US$ 104 milhões no Japão e US$ 96 milhões na Coreia do Sul. Já no Reino Unido, o filme arrecadou US$ 65 milhões.



Vale ressaltar que o remake de O Rei Leão, de Jon Favreau, gerou um pouco mais em bilheterias mundiais: US$ 1,65 bilhão. No entanto, a Disney não considera o filme uma animação mas sim um live-action, portanto, fica de fora do ranking.

Dirigido por Jennifer Lee e Chris Buck, Frozen 2 retorna seis anos após os eventos de Frozen - Uma Aventura Congelante, e traz o grupo precisando viajar até a floresta encantada em busca da origem de uma voz que chama pela rainha. Neste caminho, eles vão descobrir verdades sobre as origens de Arendelle e sobre o Rei Agnarr e a Rainha Iduna e, também, é claro, sobre eles mesmos.