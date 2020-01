Confira a lista dos blocos e bandas de Carnaval em Manaus

A capital amazonense terá vários blocos e bandas | Foto: Divulgação

Manaus - Um dos períodos mais aguardado por muitos brasileiros é o Carnaval. Neste ano, o feriado será comemorado oficialmente no dia 25 de fevereiro. Porém, como em grande parte do país, no Amazonas, os famosos “bloquinhos” já estão a todo vapor. Pensando nos amantes de uma das melhores épocas do ano, o Portal EM TEMPO separou uma lista com os blocos e bandas de Carnaval que começam neste mês de janeiro e se estendem até o início de março.

Blocos e festas com os tradicionais ritmos de Carnaval como samba, pagode e axé; até os blocos que apostam na mistura de ritmos como sertanejo, eletrônica, pop e outros, são opções para todo tipo de público em Manaus. Confira a lista dos blocos de carnaval confirmados até o momento.

Janeiro

Bloco Enfernizando seu Juízo

Quando: 10/01, às 22h

Onde: All Night Pub (avenida Ephigênio Salles, Aleixo)

Acesso: R$ 30

Atrações: DJs Mari Sena; Paulo Soares; Peter Abreu; Felipe Antunes; Omã Freire; Rebecca Grana e Banda

Bloco da Pimentosa

Quando: 11/01, às 21h

Onde: Posto P10 (avenida Mário Ypiranga, Parque Dez)

Acesso: R$ 20

Atrações: Eduardo Dornellas, Grupo Estrelas e DJ Narcisio Torquatto

O bloco da Tereza mistura vários ritmos que vão do axé, pop, merengue, samba e muito mais | Foto: Divulgação

Esquenta Bloco da Tereza

Quando: 11/01, às 21h

Onde: Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (avenida Sete de Setembro, Centro)

Acesso: R$ 15

Atrações: DJs Luana Aleixo; Eletrofagg; Carol Amaral e Carol Pedrosa

Gagaval

Quando: 12/01, às 15h

Onde: Rua José Clemente, Centro

Acesso: Gratuito

Atrações: Especial Lady Gaga e música pop

Bloco da 26 Bota Fora UEA

Quando: 17/01, às 21h

Onde: Podium da Arena da Amazônia (avenida Constantino Nery, Flores)

Acesso: R$ 40 (open bar)

Atrações: Kadu Almeida, George Japa, Grupo Estrelas e DJ Alberto Lucas

Bota Fora MED Open Bar

Quando: 18/01, às 19h

Onde: Rua Afonso Pena, Praça 14.

Acesso: R$ 40

Atrações: George Japa, John Veiga e DJ Narcisio Torquatto

Esquenta LGBT Folia

Quando: 19/01, às 17h

Onde: Avenida Sete de Setembro, Centro

Acesso: R$ 3 ou 1 kg de alimento não perecível.

Atrações: Ludymila Cover, Vanessa Auzier, Layla Abreu e DJ Thayza Rodrigues

Bloco das Quengas

Quando: 26/01, às 15h

Onde: Rua José Clemente, Centro

Acesso: Gratuito

Atrações: música pop, funk e eletrônica

Fevereiro

O Bloco Vai Safadão é um dos mais aguardados do ano | Foto: Divulgação

Bloco Vai Safadão

Quando: 08/02

Onde: Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro)

Acesso: A partir de R$ 80

Atrações: Wesley Safadão, Bell Marques e Marcia Felipe

Bloco Lasquei-me

Quando: 08/02, às 17h

Onde: Taberna 88 (avenida Via Láctea, Morada do Sol)

Acesso: Gratuito

Atrações: DJ Marcela Stahlofer e Top Xote

O Bloco dos "Camisa Preta" é uma opção para quem curte rock | Foto: Will Wolff/Divulgação

Bloco dos Camisa Preta

Quando: 09/02, 16h

Onde: Rua José Clemente, Centro

Acesso: R$ 6

Atrações: Bandas Conduta Zero92, Líbito, M67, Rolleta Rock, Immigrant Band, Banda Carnívoro, Hipnose Death

Banda da Bica

Quando: 15/02, às 15h

Onde: rua 10 de Julho, Centro de Manaus

Banda da Difusora

Quando: 15/02, às 16h

Onde: avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.

Banda da Boulevard

Quando: 16/02, às 16h

Onde: Avenida Boulevard Álvaro Maia, Centro

Bloco do Boga

Quando: 16/02

Atrações: Sikeira Jr. (Embaixador oficial)

CarnaTrance

Quando: 22/02, às 22h

Onde: Floresta Abaré (avenida dos Missionários S/N, Tarumã)

Acesso: R$ 50

O Bloco do Eu Sozinho 2020 traz como atração nacional a "Banda Mais Bonita da Cidade" | Foto: Divulgação

Bloco do Eu Sozinho

Quando: 23/02, às

Onde: Assinpa - Clube do INPA (rua Constelação Cruzeiro do Sul, Morada do Sol)

Acesso: A partir de R$ 42

Atrações: Camelos Barbados, Alaidenegão e A Banda Mais Bonita da Cidade

Bloco das Piranhas

Quando: 23/02, às 15h

Onde: Podium da Arena da Amazônia (avenida Constantino Nery, Flores)

Acesso: A partir de R$ 10

Bloco do Vieralves acontece no dia 23 de fevereiro | Foto: Divulgação

Bloco do Vieiralves

Quando: 23/02, às 15h

Onde: Rua São Luiz, Adrianópolis

Banda do Gargalo

Quando: 23/02, às 15h

Onde: Rua Rio Branco (esquina com Rio Içá), no Vieiralves e seus arredores

Acesso: A partir de R$ 30

Banda da Mix

Quando: 23/02, às 16h

Onde: Rua São Luiz, Adrianópolis

Banda do Caldeira

Quando: 24/02, às 15h

Onde: Bar Caldeira (rua José Clemente, Centro)

Acesso: Gratuito

Bloco do Cauxi Eletrizado

Quando: 24/02, às 16h

Onde: Assinpa (avenida da Lua, Morada do Sol)

Manaus Fantasy

Quando: 24/02, às 22h

Onde: Tropical Ecoresort Hotel (avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra)

Bloco das Pocs

Quando: 24/02, às 15h

Onde: Rua dos Lírios, 82. Conjunto Tiradentes - Aleixo

O tradicional Bloco do P10 acontece no Posto em frente ao Fast Temaki | Foto: Divulgação

Bloco do P10

Quando: 25/02, às 15h

Onde: Posto P10 (Av. Carlota Joaquina, Parque Dez de Novembro)

Galo de Manaus

Quando: 25/02, às 15h

Onde: Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro)

Atrações: Pororoca Atômica, Banda Oficial do Galo, Xiado da Xinela, Vanessa Auzier, DJ May Seven, Uendel Pinheiro, João Victor e Rodrigo, Bloco Afro, Dennys Salvador, Manaus Frevo, Guto Lima, DJ Graciano Rebello, George Japa

Março

Bloco do Covers e Alfaces

Quando: 01/03, às

Onde: Rua José Clemente, Centro

Acesso: R$ 6

Atrações: Especial das bandas AC/DC; O Rappa; Nightwish; Massacration; Avenged Sevenfold e Mamonas Assassinas

Bloco da Tombação

Quando: 08/03, às 15h

Onde: Centro de Manaus

Acesso: Gratuito