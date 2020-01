'Forró das antigas' é a pedida desta terça (7) no Moai Restobar

Toinho Forró Show e Jardel Santos | Foto: Divulgação

Manaus- A nova temporada do "Forró das antigas" começou com tudo. Nesta terça-feira (7), a partir das 21h, a festa dedicada aos maiores sucessos do gênero recebe Jardel Santos, Toinho Forró show e Xandinho Balanço da Sanfona, no Moai Restobar. Nos inyervalos, Dj Evandro Jr. coloca todo mundo para dançar .

O projeto que teve início no ano passado foi bem aceito pelo público, por este motivo a direção da casa decidiu dar continuidade em 2020. "Forró das antigas foi criado com a intenção de agradar o público amante do gênero. O público manauara ama forró e nós percebemos isso há algum tempo, então decidimos criar essa festa com essa temática e foi muito bem aceita. Tem sido só sucesso, todas as terças o público tem lotado a casa. Os comentários também são sempre positivos e isso nos alegra bastante", afirma a direção da casa.

Eleita pelo público como melhor casa de festa em 2019, o Moai continuará presenteando o público com super promoções em 2020. Uma delas é a já tradicional lista vip que garante entrada gratuita até a meia-noite. Para participar basta deixar o nome nos comentários da publicação no perfil oficial da casa (@moairestobar). Após esse horário a entrada passa a custar R$20.

Os aniversariantes também continuam sendo presenteados com um espaço exclusivo para comemorarem na casa, além de ganharem um lista vip para os convidados, um combo de Hulk e Nordk. Para comemorar na casa é necessário fazer reserva pelo (92) 98143-3602.

