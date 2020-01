Yedo Simões é um dos compositores do CD Duplo do Garantido 2020

Manaus - O Boi Garantido surpreendeu os amantes de folclore amazonense na semana passada ao anunciar um CD duplo contando com 33 toadas para o Festival Folclórico de Parintins 2020. Um dos mais mais de 50 compositores do álbum é o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Yedo Simões.

Poucos sabem, mas além de exercer o magistrado, Yedo compõem. Ele já escreveu mais de 40 canções. No álbum do Boi Garantido deste ano, Simões assina a toada "Boi do Meu Coração" ao lado de Paulo Onça.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, em 1978, e eleito desembargador em 2005, por critério de merecimento, pelo Pleno do Tribunal de Justiça (TJAM), Yedo Simões, em entrevista já realizada ao Portal EM TEMPO , demonstrou o lado poético que poucos conhecem.

“Eu sou um poeta e, pelo estímulo dos amigos, eu me descobri como compositor. Eles falavam: ‘Vamos transformar suas poesias em músicas’. A partir daí, comecei a produzir alguns trabalhos e parcerias em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Parintins, no Amazonas”, conta Yedo.

Questionado sobre como surgem as canções, Yedo diz que não há segredos, mas que nunca há um lugar específico ou hora para acontecer. “Minha inspiração está em qualquer lugar, a qualquer hora pode surgir uma música. É algo de Deus. Às vezes, estou no carro e surge alguma palavra, escrevo e deixo guardada, depois retomo e finalizo o que comecei. Além de canções, faço poesias também”, relembrou o poeta.

A paixão pela arte e a Amazônia move a vida do desembargador fora dos tribunais. Com mais de quarenta composições, sendo gravadas por artistas da região Norte, Yedo declara que a maioria delas surge nas viagens pelo interior do estado e o trabalho nas comunidades ribeirinhas.

“Eu tenho paixão por todas as artes e, principalmente, pela Amazônia. Quando fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), andei pelas comunidades ribeirinhas, tenho paixão pelo caboclo da nossa região. Vejo as dificuldades, eles andam em cima de tesouros que são nossos, mas não são alcançados pelo progresso. Isso reverbera na música, me ajuda a escrever muito para a reflexão das pessoas “, assegurou.

O álbum duplo do Garantido

Desde 2002, o bumbá vermelho e branco não lançava CD duplo e, segundo o presidente Fábio Cardoso, a grande quantidade de toadas veio como forma de aproveitar a boa safra dos compositores da Baixa do São José.

"Além disso, é o número importante para todos nós do Garantido na medida em que buscamos o título de número 33 da história do nosso Boi. Quero em nome de toda a diretoria e galera, parabenizar a todos os compositores pela inspiração para este grande trabalho" destacou Fábio

O apresentador do Garantido, Israel Paulain, disse que, sem dúvida, o povo vermelho e branco está bem servido com o número expressivo de toadas espetaculares, que farão toda a diferença na arena do Bumbódromo.

A presidente da associação Lindolfo Monteverde, Susan Monteverd, salientou que a festa é homenagem ao fundador do Garantido ficou ainda mais completa com o anúncio das toadas para a temporada 2020 em que o garantido busca o bicampeonato.

Confira o nome das toadas e seus respectivos compositores abaixo:

"Somos o povo da floresta" é o tema do Boi Garantido deste ano | Foto: Divulgação