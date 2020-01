'Carnaval Amazônico' traz integrantes das escolas de sambas carioca

Manaus- Realizado pela segunda vez, o “Kuaracy: Carnaval Amazônico” terá uma grande programação. O evento acontece no dia 14 de fevereiro, a partir das 22h, no Centro de Convenções Studio 5, no Distrito Industrial I.



Uma festa com muito samba e boi bumbá. Entre as atrações, estão os shows da GRES “ Acadêmicos do Salgueiro ” e GRES “Unido da Tijucas”, também participam do evento a bateria Furiosa da “Reino Unido da Liberdade”, a bateria da “Mocidade de Independente de Aparecida e dos levantadores de toadas de Garantido e Caprichoso, Israel Paulain e Edmundo Oran.

Os passaportes para o Carnaval Amazônico custa para a pista VIP R$ 50 (meia) e R$ 180 para o Camarote Premium, o espaço terá open bar até às 2h da manhã e open food. Para este espaço estão inclusos uma camisa e um copo personalizado da festa. Os ingressos já estão à venda na loja Granada Beach (Amazonas Shopping), na Via Uno (Manauara Shopping), nas lojas MG Surf (Sumaúma Shopping e Grande Circular Shopping). Também é possível adquirir os tickets na quadra do Terreirão do Samba (Reino Unido da Liberdade) e na quadra da GRES Aparecida.

No evento, as portas se abrem para receber o público salgueirense e tijuquense em Manaus. Para abrir, o grupo amazonense Freelancer aquecerá os foliões com sambas, pagodes e marchinhas de Carnaval. Em seguida, os cantores Israel Paulain e Edimundo Oran fazem um show especial para quem gosta de toadas de boi bumbá.

Nação Salgueirense

Os tamborins já esquentam para receber os interpretes da escola carioca, Quinho do Salgueiro e Emerson Dias, que serão acompanhados pelo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei Santos e Marcella Alves, respectivamente, que farão a festa juntamente com bateria da nota dez da GRES Reino Unido da Liberdade, conhecida como a bateria “Furiosa”.

Quem acompanha o Carnaval carioca, já sabe que cantor Quinho do Salgueiro é um dos interpretes consagrados, ele é conhecido por sua irreverência nas apresentações, Quinho conquistou dois títulos no Salgueiro como intérprete em 1993 (Peguei um Ita no Norte - Explode Coração!) e em 2009 (Tambor). Já Emerson Dias, é considerado um dos grandes nomes do carnaval, Emerson Dias estreou como diretor de tamborim na Lins Imperial.

Seus primeiros passos como puxador foi na escola mirim Alegria da Passarela (a atual Aprendizes do Salgueiro) como apoio do intérprete Leonardo Bessa, em 1991. Passou pela Grande rio, São Miguel Imperatriz Leopodinense e atualmente, está de volta na Salgueiro, dividindo o microfone com Quinho do Salgueiro, um dos mentores, já que foi pelas mãos de Quinho que Emerson ganhou a oportunidade de iniciar sua carreira na Grande Rio

Unidos da Tijuca

Outra grande atração da noite, será a apresentação da bateria nota dez da GRES Aparecida, que fará seu show juntamente com o pavilhão da Unidos da Tijuca que apresenta o samba de enredo 2020, que levará para a Marques de Sapucaí o enredo 'Onde moram os sonhos'. O desfile falará sobre as maravilhas naturais e as produzidas pela mão do homem no Rio de Janeiro.

