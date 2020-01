Quer diversão? Sesc abre inscrições para colônia de férias 2020

Na tradicional colônia de férias, serão oferecidos jogos, gincanas, oficinas, esporte, música e atividades físicas e recreativas | Foto: Divulgação

Manaus - Com a chegada das férias escolares, o Sesc Amazonas promove mais uma edição do ’Brincando nas Férias’, de 13 a 17 de janeiro, das 8h30 às 17h30, no Balneário do Sesc AM. Podem participar, crianças e adolescentes com idade de 6 a 14 anos.



De acordo com o recreado do Sesc AM, Nilton Montenegro, a colônia de férias irá surpreender os participantes. “Teremos um grupo de trabalho multidisciplinar, com monitores, salva-vidas, enfermeiros, coordenadores, além de uma equipe qualificado, com profissionais capacitados para atender as crianças. Este ano trouxemos uma programação totalmente inovadora e recheada de diversão”, disse.

Na tradicional colônia de férias, serão oferecidos jogos, gincanas, oficinas, esporte, música e atividades físicas e recreativas. Entre as atrações, estão esportes radicais, programas de auditórios, “No Limite”, Super Ação, trilhas ecológicas, festa geek, planetário, oficina de slime, palestras educativas e de saúde, e o MasterSesc Júnior, que visa contribuir para a formação da personalidade e estilo de vida das crianças, além de promover a inserção de práticas alimentares saudáveis.

As inscrições para o “Brincando nas Férias” já estão abertas e podem ser feitas nas Centrais de Relacionamento Sesc, que ficam localizadas nas unidades Centro (rua Henrique Martins, 427), Balneário (av. Constantinopla, 288, Alvorada) ou Cidade Nova (rua Visconde de Itanhaém, 94). Para se inscrever, os interessados devem possuir o Cartão Sesc atualizado. O valor para participar das atividades é de R$ 250 para dependentes de trabalhadores do comércio, R$ 300 para conveniados e R$ 350 para o público em geral.

Além das diversas atividades desenvolvidas, a alimentação, durante toda a semana do “Brincando nas Férias”, está incluída no valor da inscrição, sendo três refeições diárias, o lanche da manhã, da tarde e o almoço.

*Com informações da assessoria.