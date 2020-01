Amante de carros antigos? Semana do Fusca acontece em Manaus

Manaus- O shopping Manaus ViaNorte , Nova Cidade estreia, nesta terça-feira (7), a sua programação de 2020 com uma exposição gratuita de carros antigos, que tem como destaque a celebração da Semana do Fusca, que tem seu dia nacional comemorado no dia 20.

A exposição vai até o próximo dia 17, nos dois pisos do centro de compras, com 16 veículos clássicos e antigos de colecionadores, que estarão abertos à visitação pública, das 10h às 22h (segunda a sábado) e de 12h às 22h nos feriados e domingos.

Todos os carros são originais e pertencem a vários clubes de automobilismo | Foto: Divulgação

Os carros são modelos das marcas Volkswagen, Ford, Chevrolet, entre outras, fabricados desde 1953 até 1995. Todos são originais e pertencem a vários clubes de automobilismo, que se uniram para a exposição. Segundo o vice-presidente do Fusca Clube de Manaus, Thiago Guimarães, cerca de oito fuscas participarão, alguns do início dos anos 60, outros da década de 80 e 90. O clube manauara foi fundado há quatro anos e atualmente possui mais de 60 associados que se reúnem de quinzenalmente.

O Clube de Carros Antigos do Amazonas também participa do evento com algumas raridades da indústria automotiva brasileira como exemplares de uma Variant ano 70, Ford Landau 83, Kombi 74, Chevette DL 92, Opala de luxo, Parati Surf, Caravan 77, Karmann Ghia 66, Brasília, Omega 2.0GLS 93.

A exposição vai até o próximo dia 17 de janeiro | Foto: Divulgação

“A gente realiza encontros mensais todo segundo domingo de cada mês com a finalidade de promover, estimular e difundir o automobilismo no Amazonas, além de participar de eventos sociais, culturais, cívicos, filantrópicos e outros relacionados ao automobilismo. O objetivo é preservar a memória do automóvel antigo” explica o presidente do Clube de Carros Antigos do Amazonas, Avelino Bulbol.

*Com informações da assessoria