Carnaval infantil: ‘Bloco do Bita’ desembarca pela 1ª vez em Manaus

Manaus - Carnaval é a festa da alegria, das fantasias e das cores! E o Mundo Bita é a sensação musical entre crianças, papais e mamães. Juntando esses dois universos, há quatro anos surgiu o Bloco do Bita, já tendo encantando os foliões de cidades como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Agora, pela primeira vez, Manaus será palco deste bloco, agendado para acontecer dia 16 de fevereiro de 2020 (domingo), de 16h às 19h, na Plenária do Studio 5 (Av. Rodrigo Otávio, 3373 – Distrito Industrial). Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 60 (meia-entrada) nas Centrais Alô Ingressos e pelo site www.aloingressos.com.br. Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis durante a apresentação.

Os ingressos já estão à venda nas centrais Alô Ingressos | Foto: Divulgação

O inédito Bloco do Bita terá na programação o Show do Bita Especial de Carnaval, com a presença de personagens como Flora, Lila, Dan, Tito, além da orquestra carnavalesca, porta estandarte Bigode Laranja, boneco gigante do Bita, atividades lúdicas, lojinha do Bita, fraldário e praça de alimentação.

A experiência de carnaval para os foliões tem início com atividades lúdicas, coordenadas por brincantes do bloco. Em seguida virá o porta estandarte do Bigode Laranja, puxando o boneco gigante do Bita e uma orquestra que apresentará grandes clássicos do Mundo Bita, em ritmo carnavalesco, para arrastar pequenas e pequenos por todo o salão.

No Bloco do Bita, as famílias e seus foliões desfrutarão de um ambiente seguro, climatizado e terão ainda comodidade de praça de alimentação | Foto: Divulgação

Na hora da apoteose, acontecerá o Show do Bita Especial de Carnaval, com a Flora - personagem que faz sucesso em diversos clipes da turminha, interpretando ao vivo canções dos sete álbuns, tento a companhia da Lila, do Dan, do Tito, do Bita e ainda participações de bichinhos que dão mais brilho às canções, como a vaquinha, a barata e a onça pintada. Entre as músicas, estão o sucesso Carnaval do Bita, que promete sacudir a criançada nos momentos finais do show.

Para Chaps Melo, compositor e um dos criadores do Mundo Bita, “a energia do carnaval encaixa perfeitamente com a proposta do Mundo Bita de transmitir conceitos positivos, sempre com muito alto astral. Dividir esses momentos com tantas pessoas é motivo de alegria para nós.”

No Bloco do Bita, as famílias e seus foliões desfrutarão de um ambiente seguro, climatizado e terão ainda comodidade de praça de alimentação, lojinha do Bita, espaço com trocador e atividades lúdicas.

Sobre o Mundo Bita

Idealizado pela Mr. Plot, o Mundo Bita é resultado de uma combinação mágica de músicas, cores, aprendizado e alegria. Tornou-se conhecido em todo o Brasil por meio de clipes musicais autorais, modernos e educativos, que já ultrapassaram os 4 bilhões de visualizações no YouTube e é sucesso no Discovery Kids, Netflix, Amazon Prime, PlayKids, Spotify, Deezer e diversas outras plataformas. Em 2018, a empresa iniciou seu projeto de internacionalização e criou os canais Mundo Bita Español e Mundo Bita Portugal, que já acumulam diversos vídeos e visualizações. A animação também foi indicada ao 19º Grammy Latino de melhor álbum infantil com “Bita e a Natureza”.

