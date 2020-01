‘Aventura no Fundo do Mar' agita férias em Manaus

Manaus- A partir desta sexta-feira (10), o centro de compras vai receber a atração inédita e exclusiva “Aventura no Fundo do Mar”, voltada para toda a família.

Em um dos espaços da atração, será montado um enorme coral colorido que vai contar com réplicas hiper-realistas de animais com até 3,5 metros. Isso dará ao participante a sensação de ‘mergulhar’ em uma caverna subaquática através de projeções em alta definição.

Dentre os animais que estarão expostos estão a Tartaruga Marinha, Raia Jamanta e Polvo. Os exemplares marinhos estarão simulando o nado ao redor da Gruta de Coral ao lado de outros seres do mar, como o temido Tubarão-Branco e Golfinhos, que são perfeitos para incríveis selfies. Para completar, uma concha gigante é uma atração à parte para fotos em família.

“Além de ser uma ótima forma de entretenimento e diversão, ainda é uma atração extremamente educativa, pois apresenta esses animais de uma forma nunca vista”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

O interior da Gruta guarda várias atrações e surpresas: diversos animais surpreendem os visitantes em telas de alta definição, enquanto o chão projeta peixes que se deslocam conforme as pessoas pisam. Climatização, luzes e sons tornam a experiência ainda mais completa.

Espaço exclusivo para as crianças

Além da exposição, o Manauara Shopping também preparou duas áreas infantis temáticas, que estão dividida em dois espaços, a “Área Kids”, para crianças a partir de 4 anos, na Praça de eventos do Piso Tucumã e a “Área Baby”, montada no Piso Castanheiras, em frente à Siberian e voltada para crianças de 0 a 3 anos de idade. São balancinhos, piscina de bolinhas transparentes (bolhas), labirinto de Polvo, além de uma Baleia de 5 metros confeccionada em madeira com uma “cama de gato” e escorregador na cauda.

*Com informações da a