Exposição reúne obras de 22 fotógrafos na Casa das Artes no Centro

Manaus - Com o objetivo de dar visibilidade ao olhar dos fotógrafos e amantes de fotografia de Manaus, o Núcleo Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa realiza, nesta sexta-feira (10), a mostra “Olhar fotográfico”, na Casa das Artes. A coletiva faz alusão ao Dia Nacional da Fotografia e ao Dia do Fotógrafo, comemorados em 8 de janeiro, e ficará em cartaz somente das 9h às 17h.

“Olhar Fotográfico” reúne obras de 22 fotógrafos, entre profissionais, estudantes de fotografia e entusiastas da arte. Os temas são variados, em sua maioria paisagens da região amazônica, entre rios, vida ribeirinha, animais silvestres e cotidiano urbano. São imagens coloridas e em preto e branco, impressas no tamanho 30x45cm, que ficarão exposta no estilo varal fotográfico.

No dia do evento, as obras poderão ser vendidas. Cada fotógrafo poderá levar mais duas obras para substituição, caso as primeiras sejam vendidas. Todos os participantes receberão declaração de participação.

“Olhar fotográfico” foi organizada pelo Núcleo Audiovisual, em parceria com a Central de Exposição da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

