Você e um amigo em uma viagem inspirada no filme Jumanji? Participe!

Manaus- O Amazonas Shopping é um dos cinco shoppings da brMalls que foram escolhidos no Brasil pela Sony Pictures para realizar a promoção do filme Jumanji: Próxima Fase . Até o dia 19 de janeiro, a cada ingresso adquirido para assistir à superprodução, o cliente tem direito a um cupom para participar do sorteio de uma viagem para a Ilha da Madeira (Portugal). O sorteado vai embarcar numa aventura completa, com direito a acompanhante, passagens, hospedagem, passeios e alimentação.

O balcão da promoção está instalado no segundo piso, próximo ao cinema. O filme tem a estreia marcada para o próximo dia 16, mas os clientes que quiserem garantir o ingresso e a participação na promoção exclusiva da parceria Sony Pictures/Amazonas Shopping já podem realizar a compra do bilhete para assistir ao filme e trocar pelo cupom para concorrer à viagem. São válidos bilhetes adquiridos pela internet ou presencialmente, na bilheteria do Kinoplex. O sorteio será realizado no dia 20 de janeiro.

Jumanji: Próxima Fase

Jake Kasdan volta à direção do filme para contar um novo capítulo dessa aventura. O longa é baseado no livro “Jumanji” escrito por Chris Van Allsburg. O elenco é composto por Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas. O roteiro é de Jake Kasdan, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. O longa chega aos cinemas dia 16 de janeiro de 2020.

Sinopse

Em Jumanji: Próxima Fase, a turma está de volta mas o jogo mudou. Enquanto retornam à Jumanji para resgatar um de seus amigos, eles descobrem que nada é como eles esperavam que seria. Os jogadores devem desbravar áreas desconhecidas e inexploradas, desde o árido deserto até as montanhas nevadas, para poderem escapar do jogo mais perigoso do mundo.

*Com informações da assessoria