Musical tem Marcella Bártholo como protagonista

Manaus -Após o sucesso alcançado em agosto do ano passado, o musical Fame ganha uma segunda temporada no Teatro Prudential, no Rio de Janeiro, tendo como protagonista, no papel de Carmen Diaz, a cantora e atriz amazonense Marcella Bártholo.

O espetáculo será apresentado no período de 04 a 19 de fevereiro, com sessões às terças e quartas-feiras, às 20h. Os ingressos estão à venda no site – https://bileto.sympla.com.br/event/64086/d/79936 .

O musical tem direção e coreografia de Victor Maia e conta a história de um grupo de alunos empenhados a se formarem como artistas, no dia a dia de uma escola de artes performáticas muito rigorosa. Durante os anos que se passam lá dentro, os alunos descobrem mais sobre si, sobre amor, vocação e, principalmente, sobre os limites para conquistar a tão desejada fama. A produção leva a assinatura do Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical (CEFTEM).

Marcella Bártholo também participou da primeira temporada interpretando Carmen Diaz, uma jovem ambiciosa e sonhadora, que busca o estrelato a qualquer custo, sem medir as consequências. Ela, que hoje reside no Rio Janeiro, diz que ficou muito satisfeita com o retorno do público ao espetáculo, resultado que levou à realização da nova temporada. “Tenho me dedicado bastante ao aprimoramento nas áreas do canto, da dança e da interpretação, e me sinto cada vez mais estimulada a me preparar para dar o melhor para o público”, afirmou.

Ex-The Voice Kids, Marcella atuou como protagonista, no ano passado, nos espetáculos Brilha La Luna, que ficou em cartaz de 02 de novembro a 16 de dezembro, e Musical Peter Pan, de 03 de agosto a 27 de outubro, ambos no Rio de Janeiro. Também participou do elenco de Cartas para Gonzaguinha, O Despertar da Primavera e Aconteceu de Acontecer Assim.

Espetáculo emocionante

Na direção de Fame, Victor Maia, que é coreógrafo do Caldeirão do Huck, ressalta que o espetáculo é emocionante, com música, dança e apresentando uma nova geração de atores, “com fogo nos olhos e paixão pelo que fazem”. Ele também destaca que o processo de seleção foi muito difícil, já que o espetáculo exige bons atores, cantores e bailarinos. Ao todo, foram cinco fases de audição até fechar o elenco.

Além de Victor Maia, o espetáculo conta com direção musical de Tony Lucchesi e Miguel Schönmann, tradução de Leonardo Rocha e versões de Bruno Camurati.

Segundo Victor Maia, um dos números mais emblemáticos do espetáculo é “Fame”, música que dá nome ao musical e que já foi muito tocada nas rádios por conta do filme baseado na mesma história, com versões em vários países. “Ela faz todo mundo se balançar e cantar o refrão junto. Acho que é um momento ímpar do espetáculo”, frisou.