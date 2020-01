Alaídenegão comanda noite do Curupira com DJs M Beats e Pendrive

Nesta sexta-feira (10/1), o Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato (Avenida Sete de Setembro, 1710, Centro) será palco do primeiro baile do ano da Alaídenegão, a banda dividirá a noite com os DJs M Beats e Pendrive. A entrada custará R$ 15 a partir das 22h.

No repertório da Neguinha, como o grupo é conhecido, estarão os clássicos como “Rabeta” e “Banzeiro” e músicas novas. Segundo o vocalista e guitarrista Davi Escobar, a Alaídenegão segue em estúdio, trabalhando uma série de composições para o próximo disco, com previsão de lançamento para o primeiro semestre.

Para 2020, a Alaídenegão também se prepara para realizar festas temáticas, como o Luau e o Arraial Cauxi | Foto: Michael Dantas/SEC

“Até o meio do ano, vamos lançar todas as músicas em formato de single nas plataformas digitais”, adianta o cantor. “Mas já estamos apresentando nos shows para sentir a receptividade do público”.

Projetos



Para 2020, a Alaídenegão também se prepara para realizar festas temáticas, como o Luau e o Arraial Cauxi.

A banda segue ainda com a divulgação do documentário “A Poética dos Beiradões”, projeto contemplado pelo Natura Musical, que traz a produção fonográfica de compositores amazonenses como Teixeira de Manaus, Magalhães da Guitarra, André Amazonas, Oseas da Guitarra e Chico Caju, nomes que, na década de 1980, movimentaram a cena musical.

A banda segue ainda com a divulgação do documentário “A Poética dos Beiradões”, projeto contemplado pelo Natura Musical | Foto: Robert Coelho/Divulgação

“A Poética dos Beiradões” está disponível no canal da Cauxi Produções no YouTube (www.youtube.com/user/cauxiproducoes) enquanto a Alaídenegão pode ser encontrada no Instragram (@alaidenegao), Facebook (Banda Alaídenegão), assim como Spotify e Deezer.

O acesso para o show fica por R$ 15 | Foto: Bruno Kelly/Divulgação

Serviço



O que é: Alaídenegão, DJs M Beats e Pendrive no Curupira

Quando: Dia 10 (sexta-feira) de janeiro, a partir das 22h

Onde: Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato – Avenida Sete de Setembro, 1710, Centro

Quanto: R$ 15

Informações: (92) 98210-2438/98172-9842

*Com informações da assessoria.