Filme sobre 'Os Paralamas do Sucesso' tem estreia prevista para 2020

Ainda em fase de produção e com estreia prevista no canal Curta! em 2020, "Os Paralamas do Sucesso - Os Quatro” é um documentário sobre música e amizade. Dirigido por Roberto Berliner, que vem acompanhando a banda desde o inicio no Circo Voador, em 1983, e codirigido por Paschoal Samora, o filme fala da relação dos três músicos que sobem ao palco - Herbert, Bi Ribeiro e João Barone - e também do quarto elemento, que aparece pouco na mídia, mas que tem papel fundamental: José Fortes, o empresário.

Um papo entre os quatro na sala da casa de Bi Ribeiro é a base do documentário. Além de lembrarem de toda a carreira, eles falam sobre a amizade inabalável da banda e tocam ali mesmo algumas músicas que fizeram parte dessa trajetória de quase 40 anos.

O filme é recheado de material de arquivo filmado ao longo de todo esse tempo por Berliner e sua produtora, a TvZero, que fez muitos clipes e documentários para a banda desde a década de 1980. O longa foi viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Sobre o Curta!

Dedicado às artes, à cultura e às humanidades, o Curta! é um canal independente que acolhe a experimentação e se orgulha de ser um parceiro dos realizadores, artistas, criadores e produtores. Com o compromisso de transmitir 12 horas por dia de programação nacional independente, o canal pauta a sua programação pelos seguintes temas: música, dança, teatro, artes visuais, arquitetura, metacinema, filosofia, literatura, história política e sociedade.

O Curta! pode ser visto nos canais 56 e 556 da NET e da Claro TV, no canal 75 da Oi TV e no canal 664 da Vivo, oferecido à la carte pela operadora. Siga o Curta! nas redes sociais: www.facebook.com/CanalCurta, https://twitter.com/canalcurta e www.youtube.com/user/canalcurta. Saiba mais em http://www.canalcurta.tv.br.

*Com informações da assessoria.