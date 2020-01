'Bachakiz' traz a Manaus os melhores na dança de salão

O evento reúne os melhores professores do Brasil na modalidade | Foto: Reprodução

Manaus - Gosta de dança de salão? O aulão “Bachakiz” traz para Manaus, na próxima semana, os melhores da modalidade. O evento será realizado nos dias 17 e 18 de janeiro de 2020, no Espaço Cultural Marcio Costa, na Rua Monsenhor Coutinho, nº 267, Centro.

Realizado pelo movimento Kizomba Manaus e Arte da dança, com apoio do Espaço Cultural Marcio Costa, o aulão é focado nos estilos de Bachata e Kizomba e tem como público-alvo tanto as pessoas que já são praticantes da dança de salão, quanto aqueles que querem começar a dar os primeiros passos.

Entre as atrações, estarão as duplas Samuel Paula e Taiane Sena e os professores Wesley e Mirela. O casting tem profissionais que viajam o mundo todo para ministrar aulas de Kizomba e Bachata, o que traz à região amazônica um nível de qualidade altíssimo.

Os professores são reconhecidos nacionalmente | Foto: Reprodução

Os ingressos estão no segundo lote. O valor é de R$ 150, com acesso aos dois dias do evento. Os pagamentos podem ser via transferência ou nos cartões de crédito e débito.

Os ritmos

Kizomba é um gênero musical e de dança originário de Angola. O termo “kizomba” provém da expressão linguística Kimbundo, que significa “festa”. Como dança, nasceu nos anos 80 em Luanda, após grandes influências musicais do Zouk (das Antilhas) e tem na sua origem o Semba.

A Bachata é um ritmo musical e uma dança originada da República Dominicana na década de 1960. Considera-se um híbrido do bolero (sobre tudo, o bolero rítmico) com outras influências musicais, como por exemplo o chá-chá-chá e o tango.

Estima-se que a dança pode gastar de 400 a 500 calorias, mas pode chegar a queimar até 800 calorias por hora | Foto: Reprodução

O chamado bolero, ritmo latino-americano, nos anos 1930 até aos anos 1950, faziam as delicias do povo dominicano, e, com esta influência, nasceu a Bachata nos finais da década de 1950, no entanto, apenas nos anos 1980, teve o seu reconhecimento e foi lançada mundialmente a fim de aumentar o turismo na ilha.

Saúde e dança

A dança de salão traz benefícios para a saúde física e mental do praticante. Entre os benefícios, estão a melhoria da consciência corporal, a perda de calorias, melhoria da autoestima, aumento do condicionamento físico, fortalecimento da musculatura, entre outros. Estima-se que a dança pode gastar de 400 a 500 calorias, mas pode chegar a queimar até 800 calorias por hora.

Para mais informações entrar em contato pelo número: (092) 9169-5258