Projeto 'MPB em Movimento' traz solo de João Bosco para Manaus

Manaus - O som do cantor e compositor mineiro João Bosco é a atração do MPB em Movimento, no próximo dia 28 de janeiro, às 21 horas, no Teatro Manauara, em Manaus (AM). Além de João Bosco, o projeto traz, na abertura, a apresentação do paraense Nicolas Junior. Os ingressos custam R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada), com Lote promocional Vale-Cultura a R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada) destinados a todos os projetos beneficiados por esse incentivo fiscal.

Além de Manaus, a primeira temporada envolve as cidades de Salvador (BA), Natal (RN), Recife (PE) e Fortaleza (CE) com apresentações de grandes artistas a preços populares e já tem outras duas temporadas confirmadas.

Realização da produtora baiana Caderno 2 Produções com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei federal de Incentivo à Cultura-Ministério da Cidadania, o MPB em Movimento é a nova versão do renomado MPB Petrobras.

No seu 23º ano o projeto cresceu, ampliou os seus horizontes para além dos palcos, ganhou o canal MPB Play no YouTube, novas redes sociais e o portal MPB em Movimento, com conteúdo próprio e voltado para a música no Brasil. Assim, diversifica seu alcance com shows, portal e interatividade entre público e artistas.

O projeto, que promove o acesso do público de vários segmentos sociais ao trabalho de artistas de renome e cantores ou bandas locais como atrações de abertura, tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade à produção cultural de cada lugar por onde passa. “A ideia é que o projeto não fique restrito aos palcos e se transforme em uma plataforma de promoção da música popular brasileira, na qual músicos e espectadores possam dividir experiências e colaborar”, explica Dalmo Peres, diretor da Caderno 2 Produções, realizadora do MPB em Movimento.

MPM em Movimento surge com a chancela de 22 anos de estrada, 20 cidades percorridas, mais de 500 shows, 1.500 horas de música e mais de 1 milhão de espectadores, que curtiram nomes de prestígio nacional como Lenine, João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Guilherme Arantes, Teresa Cristina, Paulinho Moska, Vander Lee, 14 Bis, Moraes Moreira, Rosa Passos, Jorge Ben Jor, Marina Lima e Luiz Melodia.

João Bosco

Mineiro de Ponte Nova, o cantor, compositor e mestre da MPB João Bosco mostra o talento como cancioneiro e instrumentista em show intimista. Solo, acompanhado apenas do seu violão e de muitas histórias, o músico apresenta sucessos dos seus 48 anos de carreira, como “Incompatibilidade de Gênios”, “Papel Machê”, “Jade”, “Quando o Amor Acontece”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Corsário”, “Sinhá”, além de composições do mais recente álbum “Mano Que Zuera”, lançado há dois anos.

É um show em que o artista se aproxima do público, conta causos e um pouco de como foram construídas suas músicas e surgiram suas parceiras, que passam por nomes consagrados como Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento e João Donato.

Na abertura, o MPB em Movimento conta com o cantor e compositor paraense de Santarém Nicolas Junior, que mostra músicas autorais, presente em seus nove álbuns. Premiado no festival de Toada de Parintins em 2010, o artista já teve suas canções gravadas por grandes intérpretes da música amazonense como David Assayag, Grupo Carrapicho, Cinara Nery, Amilcar Azevedo, Lucilene Castro, Fátima Silva, entre outros.

Serviço

O que: Projeto MPB em Movimento - Shows de João Bosco e Nicolas Junior (abertura)

Local: Teatro Manauara – Manauara Shopping - Av. Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis, Manaus – Tel: 92 3342-8032

Dia: 28 de janeiro

Horário: 21 horas

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), R$ 50 (Lote promocional Vale-Cultura inteira) e R$ 25 (Lote promocional Vale-Cultura meia)

Classificação: 14 anos

*Com informações da assessoria.