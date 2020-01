Livro auxilia crianças a lidarem com as emoções

Lidar com as emoções é um desafio, mas para buscar soluções, principalmente na infância, a psicoterapeuta Glaucia Conde escreveu o livro “Os Monstrinhos Coragem” com base na experiência em consultório que teve com um paciente.

“O livro tem uma proposta terapêutica, ou seja, auxiliar as crianças a acessar suas emoções, compreender seus pensamentos e comportamentos, como também criar estratégias de enfrentamento, possibilitando, assim, resiliência”, explica Glaucia.



Na área clínica há 17 anos, no Espaço Despertar, a psicoterapeuta lançou “Os Monstrinhos Coragem” em outubro do ano passado durante o VIII Congresso Brasileiro de Terapia Cognitiva da Infância e Adolescência (Concriart 2019) realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). No mês seguinte ocorreu o lançamento em Manaus, na Galeria Café.



“Esse foi meu primeiro projeto editorial, existem várias ideias surgindo, mas no momento quero curtir esses ‘Monstrinhos Coragem’ que tem me proporcionado muitas alegrias”, disse a psicoterapeuta.



De acordo com Conde, o livro é fundamentado nas técnicas de terapia cognitivo comportamental (TCC) e teve influência de autores renomados de livros terapêuticos da área como a psicóloga clínica Adriana Zanonato e o psiquiatra infantil Luiz Prado.



“Tive como inspiração grandes mestres na área da TCC com crianças e adolescentes. Além do meu pacientezinho que é o personagem principal do livro, que me proporcionou, junto com ele, criar este livro. O nome da criança foi preservado, sendo utilizado um nome fictício por questões éticas. Então surgiu a ideia de utilizar o livro com outras crianças adaptando às suas demandas”, afirma.



Para a psicoterapeuta, o livro é um instrumento de psicoeducação, de acesso as emoções para serem trabalhadas em terapia e pode ser utilizado também por professores e alunos, pais e filhos.



“É destinado a todas as crianças, desde que sejam acompanhadas na leitura para que possa ser observado as emoções e pensamentos. Como também para as crianças que existe em cada adulto para que possa promover reflexões sobre resiliência”, destaca.



Sinopse



O livro conta a história de Pedro, um menino que vivenciou um evento traumático e após este acontecimento começou a apresentar emoções desagradáveis (ansiedade e medo). Com auxílio terapêutico na abordagem cognitivo-comportamental, através da metáfora dos monstrinhos que atacam e distorcem os pensamentos, Pedro criou os monstrinhos coragem que o ajudam a enfrentar o medo e a retomar sua vida com alegria e tranquilidade.

Sobre a autora:



Formada em psicologia com especialização em Terapia Cognitivo Comportamental da Infância e adolescência (TCC); Psicopatologia e técnicas psicoterápicas da criança e adolescente. Capacitadora do Programa de estimulação na atenção (PEA); Terapia de reciclagem infantil clínica (TRI).

Atua na área clínica há 17 anos no Espaço Despertar, localizado na Rua Jutaí, nº 09, Vieiralves.

Serviço:



O quê: Livro “Os Monstrinhos Coragem”

Onde: O livro é vendido em todo Brasil por meio do site da editora “Arte em Livros” (www.arteemlivroseditora.com.br).

Em Manaus é possível adquirir também os personagens de “Os Monstrinhos Coragem” na Livraria Casa do Psicólogo e no Espaço Despertar.