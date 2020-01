Curte uma roda de samba? Festa dá início ao aniversário da Praça 14

Manaus - O tradicional bairro Praça 14 de Janeiro completa na próxima semana 135 anos. Para comemorar, a roda de samba “Amor eu vou dormir”, localizada na quadra da Escola de Samba Vitória Régia, dá início aos festejos e organiza mais uma festa no sábado (11). O evento começa às 21h e a entrada é gratuita até às 23h.

A noite será recheada de muito samba, pagode, axé e funk nas batidas 150 BPM durante os intervalos. A programação contará com a presença dos grupos Estrelas, Samba de Quintal e Vem K Sambar (VKS). O cantor Rogerinho da Bahia também é uma das atrações da noite. Os DJs Bié e Rafa Militão, da FM O Dia, se apresentam durante os intervalos.

Bairro é considerado o berço do samba em Manaus | Foto: Tacio Melo/Semcom

A venda de ingressos tem início às 15h, na bilheteria da quadra. O valor da “pista” é de R$15, mas a casa também dispõe de ingressos open bar com direito à vodka, cerveja, água e refrigerante, até às 3h30. Além disso, os primeiros pagantes ganham um copo personalizado do evento. Informações e reservas de camarotes podem ser obtidas através do número 98407-1407.

*Com informações da assessoria