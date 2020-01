Thammy Miranda apresenta primeiro filho

Nos stories do Instagram, Thammy ainda compartilhou com os fãs um pouco das instalações onde ele e Andressa estão. O hospital tem até vista para o mar | Foto: Divulgação

Brasil - Nascido na última quarta-feira (8/1), o pequeno Bento, foi apresentado aos fãs por Thammy Miranda e a mamãe Andressa Ferreira. O autor e ator compartilhou as primeiras imagens do primogênito neste sábado (11/1).

Bento nasceu em Miami, nos Estados Unidos, com quatro quilos e 53 centímetros, segundo informações do colunista Leo Dias, do portal Uol.

Nas imagens, Thammy e Andressa aparecem sorrindo e segurando o Bento. Na legenda, o novo papai escreveu um recado emocionante, declarando amor pela esposa e pelo bebê: "Quem me conhece sabe que meu maior sonho sempre foi ser pai, mas eu não sabia que para isso antes eu precisava ser marido. Mas marido dela. Não no sentido de estar com alguém, porque isso não precisaria, poderia ter um filho sozinho caso eu quisesse, mas eu não sabia o quão importante era pra mim ter ela comigo nessa! Se ela teve medo em 2 dias de parto e pós parto, eu tive medo na verdade minha vida toda. Das responsabilidades, do exemplo, do cuidado. enfim! E hj só estamos aqui por conta dela. Ela è nossa força, nossa estrutura, nossa coragem. Que sorte a nossa filho ter a sua mamãe! Seja bem vindo a esse mundo doido!"