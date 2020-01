Festival de Fotografia de Minas Gerais traz palestrantes a Manaus

Manaus - A região Norte será destaque da décima edição do Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta, que acontecerá no período de 18 a 22 de março de 2020, na histórica cidade de Tiradentes, em Minas Gerais.

Uma equipe do festival desembarca nesta segunda-feira (13) em Manaus a fim de apresentar o evento por meio de palestras dos organizadores, e realizar encontros com fotógrafos locais, em busca de trabalhos relevantes que viabilizem a mostra dedicada ao Norte do Brasil.

Nesta segunda, às 17h, o organizador do festival, Eugênio Sávio, e os curadores João Castilho e Pedro David apresentarão a produção artística e o projeto da exposição no Festival em uma palestra que acontecerá no Museu da Imagem e do Som do Amazonas (Misam), localizado no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro). A entrada é gratuita.



Na terça-feira (14), também no Misam, a equipe realizará encontros com artistas locais, mediante agendamento feito na palestra do dia anterior.



A passagem pela capital amazonense acontece após a visita do grupo a Belém (PA). Depois de Manaus, a equipe seguirá para Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). “Realizar esta viagem para a região Norte reforça a intenção do Festival de ser um evento de referência para a fotografia brasileira como um todo, não apenas focado no Sudeste, onde estamos”, afirma o idealizador e curador geral do evento, Eugênio Sávio.



Segundo Sávio, a intenção da organização do Festival de Fotografia de Tiradentes é surpreender o público. “Vamos apresentar obras de artistas que ainda não tiveram chance de ter trabalhos circulando nacionalmente”, acrescenta.



Em cada cidade haverá uma apresentação da história do Festival e das oportunidades de participação no evento pelas convocatórias públicas a serem realizadas. Em Manaus, o evento tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



Serviço

O que: Palestra “Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta”

Data/hora: Segunda-feira (13), às 17h



Local: Museu da Imagem e do Som do Amazonas, no Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro



Entrada: Gratuita

*Com informações da assessoria.