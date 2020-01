Políticos reagem à indicação de 'Democracia em Vertigem' ao Oscar

A indicação do documentário Democracia em Vertigem, que já vinha se destacando com indicações a outros festivais internacionais de cinema, foi anunciada pelo Oscar na manhã desta segunda-feira (13) e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar 2020 de melhor documentário. A produção, distribuída pela Netflix, retrata o processo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sob o ponto de vista da diretora Petra Costa. Por isso, sua indicação despertou muitos comentários políticos nas redes sociais, com a oposição comemorando o reconhecimento do Oscar e a direita chamando o documentário de ficção.



"Democracia em Vertigem, o documentário brilhante dirigido por Petra Costa foi indicado ao Oscar 2020. O mundo inteiro vai poder conhecer o processo de GOLPE que abriu caminho para a serpente do fascismo representada por Bolsonaro e seus cúmplices", comentou Tarília Petrone, deputada federal pelo PSol.

"Indicação de "Democracia em Vertigem" no Oscar prova o descolamento da elite Hollywoodiana em relação à realidade. Filme que ecoa fantasia petista de "Golpe" só pode concorrer na categoria Ficção. Se ontem Scruton nos deixou, quem morreu hoje foi a verdade que ele tanto defendia!", defendeu Heni Ozi Cukier, deputado estadual pelo Novo em São Paulo.

