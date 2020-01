Bloco 'Eu te avisei, Leso!' reúne alegria e humor político em Manaus

Manaus - O primeiro grito de Carnaval de 2020 surgiu com a iniciativa de um grupo de amigos conhecidos como "jaraqui com cerveja". Eles resolveram juntar o amor pelo Carnaval e a crítica política para dar origem ao bloquinho progressista.

DJ Tubarão é uma das atrações | Foto: Divulgação

O bloco vai contar com as seguintes atrações musicais: DJ Tubarão, Banda Agenor, Agostinho e Léo, Bloco Stone Novo e participação especial de Antônio Bahia. O evento também vai contar com as apresentações teatrais "Transgospel" e "A Vingança e Judith Makluf", além do concurso de melhor "Fake News".

Os ingressos variam de R$ 5 a R$ 15, no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 98113-8311.

*Com informações da assessoria