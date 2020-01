Oscar 2020: onde assistir aos filmes indicados?

O filme Coringa lidera a disputa com 11 indicações para o Oscar 2020 | Foto: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda-feira (13) os indicados ao Oscar de 2020 em 24 categorias. O longa Coringa lidera a disputa com 11 indicações, seguido de 1917, O Irlandês e Era Uma Vez em... Hollywood, com 10 cada. Vencedor da Palma de Ouro de Cannes no ano passado, o sul-coreano Parasita foi indicado tanto a melhor filme quanto a melhor filme estrangeiro — foram seis categorias, ao todo.

A diretora brasileira Petra Costa foi indicada à categoria de melhor documentário pelo filme Democracia em Vertigem — é a primeira vez que um longa produzido exclusivamente pelo país é indicado a esse prêmio.

Veja abaixo as indicações à 92ª edição do Oscar e onde é possível assistir aos indicados em cinemas e plataformas de streaming no Brasil.

Melhor filme



1917 (Estreia nos cinemas brasileiros em 23/1)

O Irlandês (Na plataforma Netflix)

Adoráveis Mulheres (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Jojo Rabbit (Estreia nos cinemas brasileiros em 6/2)

Coringa (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

História de um Casamento (Na plataforma Netflix)

Era Uma Vez em... Hollywood (Nas plataformas Looke e NOW)

Parasita (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Ford vs. Ferrari (Já passou pelos cinemas brasileiros)

Melhor diretor

Martin Scorsese, de O Irlandês (Na plataforma Netflix)

Todd Phillips, de Coringa(Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Bong Joon Ho, de Parasita (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Sam Mendes, de 1917 (Estreia nos cinemas brasileiros em 23/1)

Quentin Tarantino, de Era Uma Vez em... Hollywood (Nas plataformas Looke e NOW)

Melhor ator

Adam Driver, de História de um Casamento (Na plataforma Netflix)

Antonio Bandeiras, de Dor e Glória (Nas plataformas Looke e NOW)

Leonardo DiCaprio, de Era Uma Vez em... Hollywood (Nas plataformas Looke e NOW)

Joaquin Phoenix, de Coringa (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Jonathan Pryce, de Dois Papas (Na plataforma Netflix)

Melhor atriz

Scarlett Johansson, de História de um Casamento (Na plataforma Netflix)

Saoirse Ronan, de Adoráveis Mulheres (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Charlize Theron, de O Escândalo (Estreia nos cinemas brasileiros em 16/1)

Renée Zellweger, de Judy: Muito Além do Arco-Íris (Estreia nos cinemas brasileiros em 30/1)

Cynthia Erivo, de Harriet (Estreia nos cinemas brasileiros em 6/2)

Melhor ator coadjuvante

Tom Hanks, de Um Lindo Dia na Vizinhança (Estreia nos cinemas brasileiros em 23/1)

Anthony Hopkins, de Dois Papas (Na plataforma Netflix)

Al Pacino, de O Irlandês (Na plataforma Netflix)

Joe Pesci, de O Irlandês (Na plataforma Netflix)

Brad Pitt, de Era Uma Vez em... Hollywood (Nas plataformas Looke e NOW)

Melhor atriz coadjuvante

Laura Dern, de História de um Casamento (Na plataforma Netflix)

Kathy Bates, em O Caso de Richard Jewell (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Scarlett Johansson, de Jojo Rabbit (Estreia nos cinemas brasileiros em 6/2)

Florence Pugh, de Adoráveis Mulheres (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Margot Robbie, de O Escândalo (Estreia nos cinemas brasileiros em 16/1)

Melhor roteiro original

1917, por Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns (Estreia nos cinemas brasileiros em 23/1)

História de um Casamento, por Noah Baumbach (Na plataforma Netflix)

Era Uma Vez em... Hollywood, por Quentin Tarantino (Nas plataformas Looke e NOW)

Parasita, por Bong Joon Ho e Jin Won Han (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Entre Facas e Segredos, por Rian Johnson (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Melhor roteiro adaptado



Jojo Rabbit, por Taika Waititi (Estreia nos cinemas brasileiros em 6/2)

Coringa, por Todd Phillips e Scott Silver (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Adoráveis Mulheres, por Greta Gerwig (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

O Irlandês, por Steven Zaillian(Na plataforma Netflix)

Dois Papas, por Anthony McCarten(Na plataforma Netflix)

Melhor Direção de Fotografia

O Irlandês (Na plataforma Netflix)

O Farol (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

1917 (Estreia nos cinemas brasileiros em 23/1)

Coringa (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Era Uma Vez em... Hollywood (Nas plataformas Looke e NOW)

Melhor animação

Como Treinar Seu Dragão 3 (Já passou pelos cinemas brasileiros)

I Lost My Body (Na plataforma Netflix)

Klaus

Missing Link

Toy Story 4 (Nas plataformas Looke e NOW)

Melhores Efeitos visuais

Vingadores: Ultimato (Na plataforma NOW)

O Irlandês (Na plataforma Netflix)

O Rei Leão (Nas plataformas Looke e NOW)

1917 (Estreia nos cinemas brasileiros em 23/1)

Star Wars: A Ascensão Skywalker (Em cartaz nos cinemas brasileiros)

Melhor Curta-metragem (ficção)

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Melhor Curta-metragem (animação)

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

