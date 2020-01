Águas de Manaus retoma programação do aulão gratuito de ritmos

Manaus - Os manauaras que desejam iniciar o ano praticando atividades físicas já podem se preparar para o retorno do aulão de ritmos que acontece na sede da Águas de Manaus nesta terça-feira (14). As aulas são gratuitas e podem ser feitas por moradores de todas as zonas da cidade, em especial, de bairros como Aleixo, Petrópolis, São Francisco, São Sebastião e Morada do Sol.

O projeto iniciou no mês de outubro do ano passado e acontece todas as terças-feiras no estacionamento da sede administrativa da empresa, localizada na Avenida André Araújo, 1981, Aleixo (antiga Citroën). O aulão reúne, semanalmente, mais de 150 pessoas na sede da Águas de Manaus que aproveitam para praticar atividades físicas e queimar calorias ao som de diversos ritmos.

Nesta terça, a expectativa é que o público se repita. O aulão de ritmos começa às 19h. A ação é gratuita e aberta a qualquer pessoa. A empresa disponibilizará toda estrutura necessária para o aulão, como palco, instrutores e água à vontade.

O aulão de ritmos faz parte do “Manaus no Coração”, projeto lançado pela concessionária em 2019, com uma série de ações gratuitas voltadas para o empreendedorismo, lazer, esporte, cultura, educação e capacitação profissional da população de Manaus.

