Mestre-Sala e Porta-bandeira da Mangueira ministram workshop em Manaus

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Estação Primeira de Mangueira desembarca em Manaus no próximo dia 25 e 26 de janeiro para ministrar o workshop sobre suas funções na avenida do samba.



O evento tem como objetivo explicar e aperfeiçoar as técnicas para o aperfeiçoamento das apresentações de mestres-salas e porta-bandeiras da cidade de Manaus e aberto para todo o público que tenha o interesse em aprender um pouco mais sobre a arte emblemáticas de um desfile de escola de samba, - o casal tem a responsabilidade de conduzir ao longo do desfile a bandeira da escola

O workshop será ministrado na quadra do GRES Vitória Régia (rua Emílio Moreira, s/n, Praça 14), das 14h às 17h. O investimento pode ser individual com o custo de R$ 150,00 ou para casal que será de R$ 250,00 e podem ser parceladas em até 2x. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do whatsapp (92) 99193-5257.

Experiência essa dupla tem de sobra, com o auxílio da coreógrafa Ana Paula Lessa, eles vêm conquistando nota máxima dos jurados desde 2017 na condução do pavilhão verde e rosa da Estação Primeira de Mangueira.

No workshop, eles ensinam as técnicas específicas para o desfile através de palestras, vídeos e aulas práticas. Este ano, o tema foi a interpretação. No ano passado, a abordagem foi sobre a contagem rítmica.

E ainda vão ministrar em sua palestra a história do mestre-sala e da porta bandeira, fantasias, importância da alimentação, postura e etiqueta, aquecimento, técnica apresentação escola de samba, técnica apresentação básica desfile, obrigatoriedade para o desfile e também as técnicas do giros e meio giros, um dos itens mais importante da evolução do quesito.

Tudo em Família

No workshop, eles ensinam as técnicas específicas para o desfile através de palestras, vídeos e aulas práticas | Foto: Divulgação

O casal Nota 10 da Estação Primeira de Mangueira é formado por membros da mesma família, ele estão juntos desde de 2016. Matheus Olivério começou a dançar com seis anos, como não poderia ser diferente, desfilou por muito tempo na escola mirim Mangueira do Amanhã, permanecendo até os 14 anos quando entrou na ala de passistas da comunidade.

Ele já recebeu prêmios de melhor passista, ainda adolescente, e aos 18 anos, em 2006, começou a carreira como mestre-sala. Ficou 10 anos como segundo e terceiro mestre-sala da Mangueira até que a grande chance da vida chegou em 2017. Após a saída de Raphael Rodrigues, mestre-sala campeão com a Mangueira em 2016, Matheus Olivério assumiu o cargo para bailar ao lado da sobrinha Squel, que permaneceu na escola após a conquista.

Já a porta-bandeira Squel Jorgea, nasceu no dia 4 de outubro de 1983, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Sua ligação com o carnaval vem de berço. Sua mãe desfilava na Estação Primeira de Mangueira. Seu pai, na Acadêmicos do Grande Rio. É neta de Xangô da Mangueira, histórico sambista do carnaval carioca.

Desde pequena seu pai lhe levava para frequentar a quadra da Grande Rio, escola de Duque de Caxias. Começou a desfilar na escola aos nove anos, primeiro como baianinha, depois, como passista e porta-bandeira mirim. Em 1999, ganhou um concurso para segunda porta-bandeira da escola. Em 2002, aos 18 anos, assumiu o primeiro posto.

Para mais informações o contato pode ser realizado pelo telefone (92) 99193-5257/ 99107-6658 ou pelas redes socias @workshopmatheusesquel

*Com informações da assessoria.