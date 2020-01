A grande festa do imperador: David Assayag comemora 51 anos, em Manaus

O show acontece no próximo dia 25 de janeiro | Foto: Divulgação

Manaus - Considerado pelos amantes das nações azul e vermelha como o “Imperador da Amazônia”, o levantador oficial de toadas do Boi Caprichoso, David Assayag, comemora o 51º aniversário, no próximo dia 25 de janeiro, no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria do Amazonas (Sesi-AM), localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Com quase 35 anos de carreira, o artista agradece grandemente o carinho dos fãs amazonenses. “São praticamente 35 anos de carreira, apesar de cantar desde novo. Eu sou eternamente grato às pessoas que me acompanham todos os anos. Me sinto realizado por tudo o que já conquistei”, conta David.

O evento, que já faz parte da agenda anual do artista desde 1996, conta, ainda, com os cantores Uendel Pinheiro e George Japa, e o levantador oficial de toadas do Boi Garantido, Sebastião Júnior – parceiro de David quando também cantava no “Boi da Baixa”. “Eu considero os artistas que vão cantar como amigos. Durante toda a apresentação, eu irei chamar um a um para cantar ao meu lado algumas músicas”, confessou o artista.

Sebastião Júnior, levantador de toadas do Garantido também homenageará Assayag | Foto: Divulgação

Apesar de, atualmente, cantar pelo Caprichoso, David afirmou que as duas cores serão contempladas. “Cantaremos as duas cores. As toadas que não faltarão são: ‘O Amor Está no Ar’, ‘Vermelho’ e ‘Lamento e Raça’ do Garantido, e ‘Te amo Caprichoso’, ‘Sentimento’ e ‘Catedral Verde’ do boi azulado. Além disso, iremos cantar outros ritmos como MPB. A festa só tem horário para começar”,brincou Assayag.

David aproveitou para anunciar que, durante o show, também realizará uma homenagem ao artista Arlindo Jr., que morreu no dia 30 de dezembro do ano passado; artista por quem tem profunda admiração.

“Nada mais que justo termos um momento do show em que faremos um bloco só para homenagear o Arlindo Jr. Um artista que foi referência para muita gente na Amazônia. Não devemos deixar morrer um nome tão importante para o Festival, como foi o Arlindo”.

Assayag iniciou a carreira cantando no Boi Caprichoso nos anos 1980, mas não chegou a ser item oficial. Foi um dos fundadores da Banda Canto da Mata, que, inicialmente, era neutra, não estando ligada a nenhum dos bois de Parintins. A Banda Canto da Mata foi posteriormente anexada ao Caprichoso. No ano de 1995, David Assayag tornou-se o levantador oficial de toadas do Boi Garantido, onde permaneceu durante quinze anos.

Com o “Boi do Povão” no ano de 1996, David colaborou com a cantora Fafá de Belém na faixa “Vermelho”. A música foi muito bem recebida pelo público no Brasil chegando a repercutir até em Portugal.

O cantor Uendel Pinheiro, que já gravou um DVD com David Assayag, também é uma das atrações | Foto: Divulgação

Reconhecimento

Com grande sensibilidade artística, Assayag sempre se sobressaiu a frente a qualquer limitação. Além do talento, o artista possui um enorme carisma conquistando diversas oportunidades que renderam momentos históricos. David venceu por quinze anos consecutivos como o melhor levantador de toadas do Festival de Parintins. O único artista a conquistar este feito na história do festival.

No ano de 2007, David recebeu das mãos do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a medalha de "Honra ao Mérito Cultural", pela sua contribuição em defesa da cultura popular verdadeiramente amazônica.

No ano de 2009, foi contratado pelo Boi Caprichoso retornando às origens, o acabou sendo bastante polêmico e repercutiu intensamente na mídia amazonense. Em 2012 foi homenageado pela Unidos do Alvorada, do carnaval de Manaus e estava como um dos homenageados do enredo da Grande Rio, sobre a superação.

George Japa é um dos artistas que participarão da festa | Foto: Divulgação

Em 2018, Assayag mais uma vez foi o protagonista de momento histórico. Pela primeira vez em mais de trinta anos de existência, o artista foi o primeiro deficiente visual a participar da versão regional do "Roda Viva", um dos mais importantes programas da televisão brasileira. No episódio que foi ao ar no dia 2 de agosto, David contou um pouco sobre a trajetória artística, como consegue superar sua limitação física e sobre a polêmica da troca dos bois.

Serviço:

O que: Aniversário do David Assayag

Local: Sesi Clube do Trabalhador – avenida Cosme Ferreira, Coroado.

Quando: 25 de janeiro

Horário: A partir das 21h

Atrações: Uendel Pinheiro, Sebastião Junior, George Japa e David Assayag.

Ingresso Individual: 30,00

Mesa com 6 lugares 300,00

Informações: 99115-9196 (Marcos Assayag)