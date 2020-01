TBTBoi-Bumbá homenageia Pop da Selva Arlindo Júnior em Manaus

Manaus- A temporada é de Carnaval, mas quem ama Boi-Bumbá poderá cantar e relembrar as toadas clássicas no show #TBTBoi-Bumbá que vai homenagear o cantor Arlindo Júnior. Responsável pela festa, a cantora Hêmilly Lira recebe Mara Lima e convidados nesta quinta-feira (16), às 21h, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, localizado na Av. Sete de Setembro, Centro. A entrada é no valor de R$ 15,00.



De acordo com a cantora Hêmilly Lira a proposta de oferecer ao público um evento que pudesse resgatar as toadas clássicas era antiga, mas só saiu do papel no fim de dezembro. “E deu muito certo com apoio da minha amiga e jornalista, Jacqueline Nascimento que deu nome ao evento”, contou.

Na segunda edição, a proposta é homenagear o ícone do Boi-Bumbá e cantor, Arlindo Júnior, o Pop da Selva. “O primeiro evento foi muito bom e é claro que, nesse segundo, não tinha como exaltar nossa cultura e não celebrar a história do Arlindo. Para mim, ele foi mais que um artista, ele foi um amigo, pois sempre me incentivou na minha carreira artística. Ele me fez crescer e sempre me apoiou”, relembrou.

Para o show, Hêmilly Lira convidou a cantora Mara Lima. “A história da Mara com o Arlindo é também muito bonita: de amizade e de incentivo. Além de ser uma mulher que levanta a nossa cultura, é uma mulher que canta Boi-Bumbá, quebra barreiras e luta contra o machismo no meio e, por isso, foi a primeira pessoa que pensei em convidar para o show”, enfatizou.

*Com informações da assessoria