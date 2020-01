‘Educandos Renasce das Cinzas’ é tema de Carnaval no bairro

Manaus - Do mesmo jeito que Parintins se organiza o ano inteiro para receber a disputa entre Garantido e Caprichoso no grandioso Festival Folclórico, os moradores do bairro Educandos já estão a todo vapor para sediar o tradicional Carnaval do bairro, conhecido como “Galo de Educandos”, do dia 22 a 25 de fevereiro na Boulevard Rio Negro (Área do Amarelinho), Zona Sulde Manaus.

Com a estimativa de receber mais de 7 mil pessoas por noite, a edição de 2020 traz o tema “Educandos Renasce das Cinzas com Alegria”. O tema deste ano tem o objetivo de transformar o que seria apenas uma festa em um instrumento de solidariedade, ao transmitir o sentimento de alegria às vítimas do incêndio que deixou sem lar mais de 600 famílias em 2017.

Segundo o líder comunitário e ex-parlamentar Erasmo Prestes, os “educandenses” – como os moradores do bairro se auto intitulam – esperam ansiosamente a época do ano em que poderão se divertir com alegria e responsabilidade.

“Ainda há um clima de tristeza. A chama não foi apagada totalmente. As feridas continuam abertas na memória dos moradores do bairro. A ideia do evento é transformar aquilo que seria apenas uma festa em um instrumento para trazer alegria aos moradores. A folia tem o maior objetivo de ‘apagar’ essa tristeza. É impossível falar do Carnaval de Manaus sem fazer referência ao Carnaval de rua de Educandos. Então, acredito que será um momento muito bom para tentar começar o ano sem esse sinistro que ainda assombra na vida de muitos daqui”, comentou Erasmo.

Acervo dos quase 40 anos de carnaval | Foto: Leonardo Mota

A festa surgiu no início de 1982 por iniciativa do radialista e ex-deputado Erasmo Prestes, junto com alguns comunitários, com o objetivo de levar a alegria da maior festa brasileira para dentro da comunidade, dando a todos os moradores a oportunidade de participar semcusto financeiro.

O que vem de novo?

Com formato diferente da maioria dos blocos e bandas de Manaus, inclusive no tempo de duração, uma vez que ele é realizado em quatro dias, o Carnaval de Educandos retorna às origens e resgata a espontaneidade e irreverência das saudosas batalhas de confetes da avenida Eduardo Ribeiro nas décadas de 50 e 60, com blocos descontraídos, concurso de rainhas e fantasias; e o tradicional carnaval infantil.

Além disso, Erasmo afirma que, durante todo o evento, serãorealizadas campanhas de conscientização.

“O evento aproveita a oportunidade única em que toda a comunidade está reunida para conscientizá-la quanto ao cuidado com o meio ambiente. O locutor do evento também irá divulgar, a cada intervalo entre as bandas, campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de combate á violência contra crianças e adolescentes”, anunciou Erasmo.

Erasmo comanda os blocos desde 1982 | Foto: Leonardo Mota

O líder comunitário aproveitou o momento também para anunciar que a comissão de organização do evento está com tratativas para trazer uma atração nacional para um dos quatro dias de folia. Porém, ainda não pôde revelar por questões contratuais.

“O nosso carnaval é um dos mais belos da capital amazonense. Quem não conhece está perdendo a chance de conhecer a grandiosa comemoração que acontece na nossa cidade”, confessou o líder.