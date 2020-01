Ouça a prévia da marchinha oficial da 'Banda da Bica' 2020

Manaus - Com o objetivo de intensificar a conscientização ambiental da Amazônia, devido as queimadas que ocorreram no ano passado, a 34ª edição da tradicional Banda Independente Confraria do Armando (Bica), conhecida como ‘Banda da Bica”, lançou no último sábado (11) a marchinha oficial para o Carnaval 2020.

O tema “Pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça”, sugerido pela biqueira Neidinha, esposa do Manuel Batera, referência a jovem ativista sueca Greta Thunberg – eleita personalidade do ano pela Revista Time, por inspirar movimentos estudantis de todo o ocidente na luta contra o aquecimento global e em defesa da natureza. Aos 16 anos, ela é a mais jovem personalidade contemplada com esse título.

Segundo a coordenadora da Bica, Ana Cláudia Soeiro Soares, a banda carnavalesca segue na proposta de pôr em pauta a conscientização do cuidado ao meio ambiente

“A Bica, que é uma das bandas carnavalescas mais famosas de Manaus, resolveu cutucar a onça com vara curta e mostrar que o aquecimento global é uma ameaça real que precisa ser combatida, nem que seja com doses cavalares de ironia e bom humor”, comentou.

A exemplo dos anos anteriores, o tema foi escolhido na segunda quinzena de dezembro do ano passado durante uma reunião da velha guarda dos biqueiros no Bar do Armando. Segundo o artista plástico João Rodrigues, as pessoas devem se alertar para que a Amazônia não tome o rumo da Austrália, país foi palco de grandes queimadas no início deste ano.

“Não devemos deixar a Amazônia se transformar em uma nova Austrália me parece uma questão fundamental, como já denunciava o maestro Adelson Santos nos anos 80”, resumiu o artista.

A 'Banda da Bica' está marcada para acontecer no dia 15 de fevereiro, a partir das 15h, na frente Bar do Armando, localizado na rua 10 de Julho, bairro centro, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

Homenagem

Os 'biqueiros' também recuperaram uma tradição quase esquecida de homenagear como letristas os foliões da banda que atravessaram o espelho. A letra da marchinha deste ano é atribuída ao cantor e compositor Afonso Toscano (um dos fundadores da banda), ao radialista Joaquim Marinho, ao poeta Almir Graça e ao pagodeiro Agnaldo do Samba, todos falecidos no ano passado.

Confira abaixo a prévia da marchinha oficial que está sendo gravada pelo levantador de toadas David Assayag, com arranjos do maestro Reina. O arranjo homenageia o cantor e compositor Adelson Santos.

Não mate a mata por favor

Tem toco cru pegando fogo pelo chão

Não mate a mata, não mate a mata não

A verde virgem bem que merece consideração

Não tem culpa eu, não tem culpa tu

Não tem culpa ninguém

Mas culpa todo mundo tem

Salve a selva hoje

Pra vida salvar também

A pirralha faz pirraça

E a BICA entra na graça

A Greta quer ver pau em pé

A BICA abunda, bate forte e bota fé

Pois pau pegando fogo

Só quem quer ver é mané!

A hora é essa pra salvar o planeta

Chega de papo, não vem com mutreta

Não entra nessa de quebrar o galho

Se não, ora pois, vá pra casa do c'aralio

Entra na BICA pra não se queimar

A BICA é grande, você vai gostar

Só dá prazer e não faz mal

Levanta sua bandeira nesse carnaval