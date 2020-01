Candidatos ao Oscar e Globo de Ouro estreiam nos cinemas de Manaus

Manaus - A contagem regressiva para assistir os filmes indicados antes da premiação do Oscar começou. E é claro que os cinemas da capital amazonense não ficariam de fora. O novo filme do cineasta Sam Mendes e grande candidato a categoria de Melhor Filme, “1917” tem sessões de pré-estreia neste sábado (18) e domingo (19). O filme já conquistou seis prêmios nas categorias melhor filme, direção, fotografia e edição no Globo de Ouro, Satellite e Critics’ Choice Award.



Já “O Escândalo” e “Retrato de uma Jovem em Chamas”, indicados ao Oscar e Globo de Ouro e a continuação do clássico “Jumanji – Próxima Fase” também estreiam nesta quinta-feira (16) nos cinemas de Manaus.

“Adoráveis Mulheres”, “O Caso de Richard Jewell”, “Frozen 2” e “Star Wars – A Ascensão Skywalker”, ambos com indicações Globo de Ouro e Oscar continuam sendo exibidos em sessões nas salas de cinema da capital

O Portal EM TEMPO selecionou todos os filmes, sinopse e onde assistir cada um deles. Confira abaixo.

1917

Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Onde assistir

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 19h15, 22h00 (Legendado – Sala Vip – sábado e domingo)

Cinépolis Millenium Shopping – 20h45 (Dublado – sábado e domingo)

Playarte Manauara Shopping – 18h10, 20h50 (Dublado – sábado e domingo)

UCI Sumaúma Park Shopping – 21h10 (Dublado – sábado e domingo)

O Escândalo

Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.

Onde assistir

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 15h10, 18h05, 21h05 (Legendado)

Retrato de uma Jovem Chamas

Na França do século XVIII, Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo conforme os últimos dias de liberdade dela antes do iminente casamento se veem prestes a acabar.

Onde assistir

Cinépolis Shopping Ponta Negra – 13h e 20h30 (Legendado)

Jumanji – Próxima Fase

Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Onde assistir

Cinépolis Shopping Ponta Negra

14h30, 17h15, 20h e 22h45 (Dublado 3D)

14h30, 17h15, 20h e 22h45 (Dublado MacroXE 3D)

21h30 (Legendado 3D)

12h45, 15h30, 18h15 e 21h (Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping

12h45, 13h15, 14h30, 15h30, 16h, 18h15, 18h45, 20h, 21h, 21h30 (Dublado 3D)

17h15, 22h30 (Legendado 3D)

13h45, 16h30, 19h15, 22h03 (Dublado MacroXE 3D)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping

12h45, 13h15, 13h45, 14h30, 15h30, 16h, 16h30, 17h15, 18h15, 18h45, 19h15, 20h, 21h, 21h30, 22h (Dublado 3D)

Playarte Manauara Shopping

13h30, 16h10, 18h50 (Dublado 3D)

21h30 (Legendado 3D)

15h10, 20h30 (Dublado)

12h30, 17h50 (Legendado)

UCI Sumaúma Park Shopping

13h, 14h, 15h40, 16h40, 18h20, 19h20, 21h, 22h (Dublado 3D)

13h30, 14h30, 17h10, 18h50, 19h50 (Dublado)

22h30 (Legendado)

Adoráveis Mulheres

As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Onde assistir

Cinépolis Ponta Negra: 14h05 20h05 (Legendado)

Cinépolis Millenium Shopping: 18h, 20h45 (Legendado)

O Caso de Richard Jewell

A história real de Richard Jewell (Paul Walter Hauser), segurança que se tornou um dos principais suspeitos de bombardear as Olimpíadas de Atlanta, no ano de 1996. Na realidade, ele foi o responsável por ajudar inocentes a fugirem do local e avisar da existência de um dos explosivos.

Onde assistir

Cinépolis Shopping Ponta Negra: 17h (Legendado)

Frozen

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Onde assistir

Cinépolis Ponta Negra Shopping: 15h40, 18h (Dublado)

Cinépolis Millenium Shopping: 13h30, 15h45 (Dublado)

Cinépolis Manaus Plaza Shopping: 12h, 13h30, 14h15, 15h45, 16h45, 18h30 (Dublado)

Playarte Manauara Shopping: 13h, 14h, 15h40, 16h20, 18h40, 20h20, 21h

UCI Sumaúma Park Shopping: 13h, 15h15, 17h30, 20h (Dublado) |13h40, 18h55, (Dublado 3D)

Star Wars – Ascensão Skywalker

Com o retorno do Imperador Palpatine, todos voltam a temer seu poder e, com isso, a Resistência toma a frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Treinando para ser uma completa Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda se encontra em conflito com seu passado e futuro, mas teme pelas respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação com Kylo Ren (Adam Driver), que também se encontra em conflito pela Força.

Onde assistir

Cinépolis Shopping Ponta Negra: 22h30 (Legendado)

UCI Sumaúma Park Shopping: 16h, 21h10 (Dublado)