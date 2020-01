Tatau, ex- Araketu faz show exclusivo no Kuaracy: Carnaval Amazônico

Manaus - Com uma programação extensa, que vai desde marchinhas de carnaval e sambas-enredo, passeando pelo ritmo amazonense, o boi bumbá, os foliões de que participarem da segunda edição “Kuaracy: Carnaval Amazônico”, poderão prestigiar um show exclusivo do cantor Tatau, ex-vocalista da banda baiana Araketu.

O evento acontece no dia 14 de fevereiro, a partir das 22h, no Centro de Convenções Studio 5, Av. general Rodrigo Otávio, Distrito Industrial.

Ele traz para Manaus um show com um repertório repleto de hits como "Mal Acostumado", "Oh Meu Pai", "Araketu Bom Demais", "Pra levantar Poeira", "Fanfarra" e "Amantes". Ele também solta a voz em sucessos de outros artistas como "A Roda", "Baianidade Nago", "O que é, o que é?", "We are Carnaval" e "Nossa Gente".

Seguindo carreira solo, Gilson Menezes, mais conhecido como Tatau, nasceu em Salvador, e começou a cantar ainda pequeno aos 14 anos. Logo em seguida, aos 16, dedicou-se também as composições e também aos instrumentos de percussão.

Ainda jovem, se consagrou vencedor em um festival promovido pelo grupo Olodum, com a música de sua autoria, "Protesto do Olodum", o qual depois seria o sucesso mais conhecido do Olodum.

Aos 18 anos, iniciou-se a sua carreira profissional ao integrar a banda Araketu, quando em 2008 resolveu se afastar da banda, para seguir carreira solo. Porém quatro anos depois, o músico retornou ao comando da banda, mas atualmente segue carreira solo após breve retorno.

