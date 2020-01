The Continental: série derivada da Franquia John Wick chega em 2021

Em um depoimento exclusivo para o Collider, Jeffrey Hirsch, presidente da Starz, declarou que The Continental, série derivada da franquia John Wick , chegará em 2021.

“Tive uma reunião sobre a história da primeira temporada ontem. Gostamos muito dos roteiristas que reunimos e estamos procurando pela história certa que não interfira no filme. Iremos lançar em 2021 logo após a estreia do quarto longa.”

A data de lançamento exata não foi revelada .The Continental vai se passar muito antes na história da franquia do . Vai ser uma nova visão sobre The Continental como o hotel e como ele se encaixa na trama de John Wick. É muito antes em termos de tempo.

Diz a sinopse da série.Para futuras informações a respeito de The Continental, fique ligado aqui, na Torre de Vigilância.