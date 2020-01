Banda amazonense 'Papo de Preto' lança novo single nesta quinta-feira

A banda amazonense Papo de Preto lança nesta quinta-feira (16) o single "Axé Pra Brindar" nas plataformas de streaming musical Spotify e Youtube. O single traz uma simbologia enorme de valorização das coisas mais simples e singelas que a vida proporciona. Antes de tudo, ela tem uma conexão muito forte com as matrizes e povos africanos pela representatividade do axé.

Para o povo afro, o axé é força presente em cada ser, força sagrada e energia. O axé está na vitalidade das coisas e dentro de tudo que rege o universo. E assim como o axé, a música que será lançada: “Axé Pra Brindar” consegue levar e fazer as pessoas sentirem essa simplicidade, que encontramos, por exemplo, na pureza da água, na energia do sol e da terra, a conexão da folha e do vento que ao se encontrarem voam levando as boas notícias de renovação aos mais variadas e longínquos lugares.

A música tem intuito de estabelecer reconexão entre quem escuta e as energias da natureza e da vida num belo ato de celebração. “Queremos celebrar as coisas mais simples e que muitas vezes passam despercebidas. Queremos celebrar os sentimentos mais sinceros, singelos e honestos. Queremos celebrar o amor, o afeto e a comunhão”, disse Luiz Fernando, vocalista e compositor da Banda Papo de Preto.

Além de tudo, a música é uma espécie de Ijexá, que é um ritmo originário africano muito presente nos toques e cultos de religiosidade afro. O single também conta com a participação especial da Rapper Anna Suav, natural de Manaus, residente em Belém e desenvolve trabalhos culturais em diversas cidades paraenses.

A banda

A Banda Papo de Preto é um grupo de Samba Rock e outros ritmos afro, integra a agenda do Instituto Ganga Zumba desde o seu surgimento em 2015 e já conta com participação em grande eventos como o Festival Universitário de Música - ManiFest, Balaio da Oxum, sons em festas de boteco e eventos culturais próprios, como é o caso do Samborô Manaus - um feira cultural que leva música, artesanato e culinária afro brasileira.

Próximos trabalhos

O grupo também se prepara para um novo trabalho com expectativa de lançamento em abril de 2020 e um álbum até fim do ano. O novo lançamento aproveita as festividades de São Jorge no mês de comemoração do santo e apresenta sua música “Na paz e na alegria - Ogum”, no sincretismo religioso o Orixá Ogum é São Jorge na Igreja Católica.

