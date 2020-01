Anitta faz revelações sobre sexo e 'amizades coloridas'

Anitta, que em breve estreará nas novelas como a Sabrina de "Amor de mãe", fez revelações em seu Instagram sobre relacionamentos. Na trama da 21h da Globo, ela será fã de Ryan (Thiago Martins) e fará loucuras para conquistar o namorado de Marina (Erika Januza). Na vida real, porém, foge de pessoas comprometidas:

"Devia ser crime mentir que é solteiro sem ser. Não é do meu feitio ficar com gente comprometida. A pessoa mente que é solteira e depois você descobre que tinha alguém. Eu detesto isso. Se eu souber que a pessoa tem alguém, sabe o que eu faço? Mando para aquele lugar, falo para catar seu rumo porque não sou idiota. Já falei: pego homem, mulher, mas gente comprometida ou que está em decisão não dá. Não admito que sacaneiem a mulher. Respeito as mulheres alheias. E ainda digo na cara".

Durante a live no Instagram, Anitta também comentou sobre sua relação com amigos:

"Tenho amizade colorida até hoje. Amigo é amigo, sim. Mas adoro misturar tudo. De vez em quando a gente tem que ter para quem ligar".

A cantora ainda deu detalhes picantes sobre sua vida sexual.

"Já fiz suingue, que é a troca de casais. - disse ela, que, em outro momento do vídeo, admitiu: - Já dei beijo triplo, sim. Não é selinho. Não tem como dar selinho em beijo triplo".