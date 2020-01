Cantor amazonense Santaella faz show acústico no Casarão de Ideias

Após três meses longe dos palcos manauaras, o cantor e compositor Matheus Santaella retorna à sua terra natal para um único show neste mês de janeiro. Será na sexta-feira, dia 24, a partir das 20 horas, no Casarão de Ideias (Rua Barroso, 279 – Centro), com ingressos a preços populares.

Semifinalista da primeira edição do reality musical The Four Brasil (Rede Record), o artista traz agora uma proposta mais acústica, com um show bem intimista. No repertório, algumas canções autorais inéditas, que estarão no EP (Extended Play) que irá lançar nos próximos meses. “Vou apresentar algumas coisas em primeira mão”, afirmou.

O artista foi semifinalista da primeira edição do reality The Four Brasil | Foto: Divulgação

Não irão faltar também seus singles que já estão em todas as plataformas digitais: Hemisfério Hostil (lançado em 2018), Só Agora e Estado Natural (lançados em 2019). E claro, também algumas interpretações especiais de grandes sucessos nacionais e internacionais de pop, blues, soul, R & B e MPB.

O cantor já se apresentou no Festival Passo a Paço 2019 | Foto: Divulgação

Depois da participação no programa e de ser uma das atrações do Festival Passo a Paço em 2019, Santaella inicia o ano tendo como grande projeto a finalização de seu primeiro EP, que deve ser lançado no próximo mês de abril. “Já fizemos as gravações de voz e instrumentos no estúdio e agora estamos na fase de conclusão do trabalho, com a mixagem e masterização, que levará a assinatura de um dos grandes feras nessa área, que é o Pedro Serapicos”, destacou.

Para o mês de maio, o artista pretende voltar a Manaus para fazer um show de lançamento do trabalho, exclusivo para o público amazonense. "Aqui é minha terra e, mesmo atualmente morando em São Paulo, Manaus está sempre na rota dos meus shows, porque amo minha terra e tenho muito orgulho de ser parte deste nosso cenário musical que é tão rico", completou.

Os ingressos para o show da próxima sexta-feira estão a R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora). Maiores informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (92) 98842 1234.

*Com informações da assessoria.