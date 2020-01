Fim semana tem programação de férias, teatro e circo em Manaus

Espetáculos de teatro e circo vão movimentar o fim de semana nos espaços administrados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A programação faz parte da segunda temporada do projeto “Tô de Férias na Cultura”. Confira a agenda:

Sexta-feira (17)



9h - A programação “Três Sentidos no Museu” tem início no Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro), com a primeira atividade “Som no Museu”, recomendada para crianças a partir de 8 anos. A proposta é uma atividade educativa e diferenciada para grupos de crianças nos museus do local, além de uma experiência auditiva com equipamentos como vitrola, vinil e fita k7, mediada pela DJ Naty Veiga. A entrada é gratuita, com inscrições no local.

14h - O projeto Ballet & Amigos apresenta o espetáculo de dança “O Quebra-Nozes”, no Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro). O projeto é um resgate da tradição das danças clássicas e propõe reunir jovens artistas e renomadas companhias que trabalham com as técnicas do balé clássico na cidade de Manaus, a fim de recriar os Balés de Repertório. O espetáculo é gratuito e a classificação é livre.

O Palacete Provincial fica localizado na Praça Heliodoro Balbi | Foto: Michael Dantas/SEC

18h - O Cineteatro Comandante Ventura, localizado no Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Matos, Aparecida), recebe o espetáculo “A Grande Estreia”, que mostra o conflito de duas gerações do meio teatral, o experiente e o iniciante. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

19h – Na Galeria do Largo (Largo de São Sebastião), acontecerá o lançamento de “Encontro de Sonhos”, obra de José Maria Gomes Monteiro, que faz uma tentativa de resgate da história de jovens e senhores no Amazonas, que sonhavam em ter uma sociedade mais justa. Com a história de cada um, o autor montou um quebra-cabeça à semelhança do poema “Baú Velho”, de Farias de Carvalho, citado no livro. Entrada gratuita.

Teatro circense é uma ótima opção para se divertir neste fim de semana | Foto: Michael Dantas/SEC

20h - A peça “Jogo do Bicho”, do Grupo Garagem, estreia no Centro Cultural Usina Chaminé (av. Manaus Moderna, Centro). Três atores em cena buscam discutir e entender como as mortes de pessoas indígenas durante a construção da BR-174, na ditadura militar, moldaram e refletiram as suas identidades amazônidas. A classificação é para 16 anos e a entrada é gratuita.

“Jogo do Bicho” também será apresentada no sábado (18), às 20h, na Usina Chaminé.

Sábado (18)

17h - O cineasta Sérgio Andrade comanda uma roda de conversa na Galeria do Largo, a partir das 17h, e também apresenta a exposição “Planos Íntimos”, em que expõe croquis e scratches feitos entre uma filmagem e outra, esboços inspirativos de personagens, sequências e muito mais. O acesso é gratuito e a classificação é livre.

17h - O Parque Rio Negro (rua Beira Mar, São Raimundo) recebe o espetáculo “Palhaçaria com Alegria”, projeto que busca o espaço da comicidade feminina, configurando o cenário atual da mulher palhaça e um espaço de voz e visibilidade. Acesso gratuito e classificação livre.

A peça Menina Miúda acontece é uma das opções para todas as idades | Foto: Divulgação

18h - O Parque Jefferson Péres (av. Lourenço da Silva Braga, Centro) recebe o espetáculo “Menina Miúda”, que conta a história de Zé, que tenta a todo custo conquistar a apaixonante e exigente Constância. O espetáculo de teatro de rua aborda as relações amorosas, de conquista, além do empoderamento feminino representado por Constância, e proporciona uma divertida interação entre personagens e público. Acesso gratuito e classificação livre.

Domingo (19)

16h - A Cia. Trilhares promove o resgate de brincadeiras populares antigas no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, para crianças da nova geração. O evento tem acesso gratuito e classificação livre.

16h - O espetáculo circense “Interlúdios Andantes” será realizado no Parque Rio Negro e faz uma sátira construtiva que vivencia o andar itinerante dos imigrantes e as diversas situações pelas quais eles podem atravessar em seu recorrido. O acesso é gratuito e a classificação é livre.

A Galeira do Largo recebe espetáculos e exposições artísticas neste fim de semana | Foto: Michael Dantas/SEC

17h - Fechando a programação no Largo, o grupo Espatódea Trupe apresenta “O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro”, uma livre adaptação da obra de Miguel de Cervantes. Na trama, Alonso é um jovem senhor que se dedicava à leitura de romances de cavalaria. Confundindo fantasia e realidade, resolveu imitar os heróis e partir em busca de aventuras, com seu fiel escudeiro Sancho Pança. No meio do caminho acaba proclamando-se Cavaleiro de nome “Dom Quixote” e viaja dois dias para encontrar seu grande amor, Dulcinéia, invenção inspirada em uma paixão antiga.

A adaptação de 'Dom Quixote' de Miguel de Cervantes também acontece neste domingo (19) | Foto: Divulgação

Dramaturgia de Emille Nóbrega e produção de Árlisson Cruz, com atuação de Cairo Vasconcelos, Davi Araújo e Guilherme Bindá. O acesso é gratuito e a classificação é livre.

*Com informações da assessoria.