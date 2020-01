'Arrocha elétrico' vai embalar Carnaval amazonense

Manaus - “Quem pensa que o arrocha não embala o Carnaval está enganado”. A afirmação é do cantor amazonense Carlinhos do Boi, “O Doutor do Arrocha”, que lançou nesta semana mais um CD promocional, dessa vez voltado para o período mais alegre do Brasil, o Carnaval.

O mais recente CD contém as “sofrências” em ritmo de arrocha elétrico e da marchinhas que marcaram a festa momesca.

“Foi um CD para marcar o Carnaval amazonense. Tenho certeza que a população vai curtir a nossa pegada, em ritmo alegre, dançante, vibrante. O arrocha veio para quebrar todos os paradigmas e mostrar que não é ‘sofrência’. Tem muita alegria, muita vibração, no nosso CD, fazendo a diferença com vários ritmos como o axé, o sertanejo, o brega e o funk”, comentou o Doutor do Arrocha.

Doutor do Arrocha destaca que este é o terceiro CD da carreira de arrocha, iniciada em 2018. “Para mim é uma alegria imensa poder lançar mais um trabalho nesse ritmo envolvente e único que é o arrocha. Todos sabem que eu vim do boi bumbá, onde era cantor do Boi Garantido. Mas há quase 2 anos, tenho me dedicado exclusivamente a cantar os sertajenos, bregas, funk e muita ‘sofrência’ no ritmo do arrocha, nas maiores casas de show do Amazonas”, disse Carlinhos.

Quem quiser baixar o mais recente trabalho musical do Doutor do Arrocha produzido pelo Stúdio Jovem das Produções pode acessar pelas plataformas da Sua Música e YouTube: http://bit.ly/2TFn5f5 e http://bit.ly/35XGme5 . Maiores informações sobre o CD podem ser obtidos pelo telefone 92 99234-7789.