Vieiralves Park promove Bailinho Infantil com atrações e brincadeiras

Manaus- A temporada de Carnaval já começou e a criançada não poderia ficar de fora dessa programação. No próximo dia 8 de fevereiro acontece a terceira edição do Bailinho Infantil no Park, no maior e primeiro food park de Manaus, o Vieiralves Park, localizado na Avenida Rio Madeira, bairro Nossa Srª das Graças, Zona Centro-Sul.

A animação da festa será por conta da Banda Trilhares de Sonhos no Carnaval e Fanfarra Trilhares. Além da música, o bailinho também contará com pinturas faciais, brincadeiras, brinquedos infláveis, animadores para entreter a criançada e o clássico "concursinho" de fantasias.

De acordo com a coordenadora do evento, Ana Claudia Guerreiro, a festa é para família toda em uma estrutura confortável e diferenciada.

"As crianças se divertem em um local seguro com estacionamento próprio gratuito, para quem vier pro bailinho, e os familiares terão a sua disposição um leque de opções de bebidas e comidas. É uma diversão garantida para toda a família", destacou.

Crianças de colo, até 1 ano, ou crianças que possuam alguma necessidade especial, até 15 anos, não pagam entrada. Os ingressos promocionais até dia 07 de fevereiro ou no site da sympla (limitado a 150 ingressos) custam R$ 20 (adulto ou criança).

No dia do evento, o valor cobrado será de R$ 30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 98113-8311.

*Com informações da assessoria