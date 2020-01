Largo vira palco para 'O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro'

Manaus - A adaptação da obra do brilhante escritor Miguel de Cervantes é apresentada, a partir das 17h, deste domingo (19), no Largo São Sebastião, localizado no Centro Histórico de Manaus. O espetáculo “O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro” foi contemplado no Edital Amazonas Cênico 2019 e produzido pela Espatódea Trupe - Produções Artísticas. O acesso é gratuito.

Na trama, Alonso é um jovem senhor que se dedicava à leitura de romances de cavalaria. Confundindo fantasia e realidade, resolveu imitar os heróis e partir em busca de aventuras, com seu fiel escudeiro Sancho Pança. No meio do caminho, acaba proclamando-se Cavaleiro, de nome ‘Dom Quixote’, e viaja dias para encontrar seu grande amor, Dulcinéia, invenção inspirada em uma paixão antiga.

Dramaturgia de Emille Nóbrega, produção de Árlisson Cruz, e atuação de Cairo Vasconcelos, Davi Araújo e Guilherme Bindá. Na trama, “percebemos semelhanças muito claras em nossa criação que nos conduzia a Commedia Dell’arte, suas técnicas, partituras corporais e o improviso. A partir disso, resolvemos utilizá-la como principal base para o desenvolvimento do espetáculo, desde a construção das características pessoais físicas e de personalidade das personagens, até a liberdade na construção da narrativa do texto”, comentou a diretora Emille.

O Portal EM TEMPO conversou com a Emille Nóbrega, diretora da trupe que ficou responsável pela adaptação do espetáculo. Durante entrevista, Emille contou sobre o processo de preparação de elenco.

EM TEMPO - Como surgiu a ideia do espetáculo?

Emille Nóbrega - A Espatódea é escola de Teatro também, então sempre buscamos inserir a literatura na vida dos nossos estudantes. Encontramos em “Dom Quixote” um outro meio de comunicar e então montamos o espetáculo.

EM TEMPO - Como foi realizada a adaptação da obra de Miguel de Cervantes?

EN - A adaptação da obra foi feita por mim. Na nossa CIA, eu sou a pessoa responsável por essa parte também. Primeiramente, li a obra em alguns formatos, a completa e outras reduzidas, e busquei aquilo que mais encantava as pessoas nessa história. Lia comentários, perguntava aos conhecidos e ao próprio grupo suas impressões, e, a partir disso, encontrei o modo de reescrever essa história com o meu olhar.

Respeito muito o modo que os autores escrevem suas próprias obras, então busco ao máximo não fazer grandes interferências, sigo o curso da ideia, tento aproximar a proposta do lugar onde estamos e isso é suficiente. Nós adoramos fazer.

A peça foi inspirada na obra do grande escritor Miguel de Cervantes | Foto: Ana Aurélio/Espatódea Trupe

EM TEMPO - E o processo de preparo do elenco?

EN - Decidimos que seria um espetáculo para todos os tipos de públicos e nos mais diversos formatos de cena ele funciona.

Então, começamos pela proposta ao ar livre, conhecida por nós como Teatro de Arena ou Teatro de Rua. Então, trabalhamos a priori nessa perspectiva. Os nossos artistas já estão acostumados com esse formato, então as coisas fluem naturalmente.

Foi um preparo de pelo menos 2 meses. São 3 atores em cena, mas, a maior parte do tempo, apenas dois, Sancho e Dom Quixote; então, o preparo é importante para mantê-los encenando de forma que prenda a atenção do público.

EM TEMPO - O que este espetáculo traz de inovador?

EN - Acreditamos que a obra de Cervantes nunca vai envelhecer, então é importante e contemporânea onde quer que ela reapareça. Nossa imaginação, nossos sonhos mais impossíveis, eles também são alimentos para nossa própria existência. E essa é só uma das nossas interpretações sobre a obra.

O espectador pode ter diversas formas de compreendê-la. E a leitura da obra é uma das partes mais importantes do Teatro, responsável por fazer aquilo encantar, questionar, identificar e concluir da sua própria maneira.

O acesso é gratuito | Foto: Ana Aurélio/Espatódea Trupe

EM TEMPO - Quais os projetos futuros da trupe para o ano de 2020?

EN - A Trupe entrou num período de férias, agora estamos voltando aos poucos, temos reunião marcada para ajustar os próximos passos. Mas, a priori, temos esta apresentação de Domingo, no Largo São Sebastião, e mais um espetáculo infantil dia 31, no espaço Usina Chaminé, ás 19h, chamado “Upiara e a Lenda da Água Doce”, entrada gratuita também para todos os públicos.

A trupe

A Espatódea Trupe Produções artísticas é uma extensão das experiências vivenciadas por nós (idealizadores), a partir de algumas participações em outros grupos teatrais amazonenses, em busca de uma identidade.

O grupo é composto em sua maioria por graduados em Teatro (Licenciatura e Bacharel) pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), resultado da resistência artística, que, ainda hoje, enfrenta dificuldades em continuar a fomentar, discutir e produzir Arte, principalmente na região Norte.

Sabendo das necessidades e exigências no mercado de trabalho, a ‘Espatódea’ ressurge com uma nova roupagem, na intenção de se profissionalizar, experimentar outras linguagens e referências em Arte.